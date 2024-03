Le Kids Tour a chaussé une dernière fois ses skis direction Valberg 

La troisième et dernière étape de la tournée des stations de ski du Kids Tour de l'AS Monaco © AS Monaco

Après un arrêt à Isola et Auron, la caravane Rouge & Blanche de l’AS Monaco a terminé les vacances scolaires dans la populaire station maralpine.

Publicité

Une troisième et dernière étape réussie ! Ce mercredi, le Kids Tour a enfilé son manteau blanc pour terminer sa tournée des stations de ski en beauté. Réunissant plus de 150 personnes à Auron, vendredi 1er mars et à Isola, le lendemain, les deux premières haltes ont fait des heureux. Et, pour la 23ème étape de la saison, la caravane Rouge & Blanche a aussi suscité l’attention des voyageurs, qui étaient nombreux à profiter des activités proposées.

L’AS Monaco lance son « Kids Tour » 2022-2023

© AS Monaco

Après l’effort, le réconfort

Après une matinée fatigante sur les pistes, c’est l’heure de se détendre. Pour conclure les vacances, le Kids Tour de la Principauté a mis les plats dans les grands sur la Place Charles Ginésy, à Valberg. Grâce à son accès libre et gratuit de 13h30 à 17h30, les skieurs ont eu la chance de participer aux animations organisées pour l’occasion et tenter de gagner divers lots. Un programme similaire à celui de ses deux premiers arrêts de la tournée, la semaine dernière.

Du ballon de foot avec sa cible géante gonflable, aux mythiques quiz de l’AS Monaco, en passant par la présence de la légendaire mascotte, Bouba, les enfants n’ont pas eu le temps de s’ennuyer. Colette Fabron et Mylène Agnelli, respectivement maires de Saint-Etienne de Tinée et Isola, ont pu recevoir un maillot du club du Rocher, en guise de remerciement de leur accueil chaleureux et leur participation.

Le Kids Tour et Caio Henrique vous attendent sur le port Hercule de Monaco