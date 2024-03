Le marathon des fresques, nouvel atelier de sensibilisation à la cause environnementale

Dans une démarche résolument tournée vers la protection de l’environnement, la Mairie de Monaco lance un événement novateur et engagé : le Marathon des Fresques.

Samedi 6 avril, de 15 heures à 18 heures à la Maison des Associations, cet atelier inédit vise à sensibiliser toutes les générations aux enjeux environnementaux cruciaux de notre époque.

Petits et grands sont attendus autour de la réalisation de cinq fresques thématiques, abordant des sujets aussi divers que le changement climatique, la gestion des déchets, ou encore la préservation des océans.

©Mairie de Monaco

Parmi les activités proposées, la « Fresque du Climat » est une approche ludique de la complexité des défis posés par les dérèglements climatiques, tandis que la « Boucle du Compost » sensibilisera à la consommation responsable et à l’impact écologique de nos choix quotidiens. Les participants auront également l’opportunité de s’immerger dans la thématique de l’économie circulaire avec une fresque dédiée, et d’explorer les enjeux cruciaux liés à l’océan et à la gestion de l’eau.

Accessible à tous, cet événement familial et participatif promet d’être un moment enrichissant et convivial pour échanger, apprendre et agir en faveur de l’environnement.

Pour prendre part à cette initiative, l’inscription est gratuite, mais obligatoire via le mail environnement@mairie.mc. Ne manquez pas cette occasion de vous engager pour l’environnement lors de ce Marathon des Fresques.