Le Monaco International Investment Forum 2024 revient avec huit nouvelles conférences

L'événement était connu auparavant sous le nom de « Monaco et Suisse Investment Forum » - © Monaco International Investment Forum

La 3e édition du Monaco International Investment Forum (MIIF) est prévue ce 15 mars au Yacht Club de Monaco.

On dit que l’union fait la force, et le Monaco International Investment Forum a été créé dans ce but précis : unir les entrepreneurs du monde entier afin d’établir des liens bénéfiques lors d’un événement de networking.

Monaco n’a pas été choisi au hasard, puisque c’est l’une des destinations les plus recherchées pour sa concentration des richesses, son exclusivité et ses personnalités qui rendent l’événement et le réseautage uniques.

D’importantes entreprises seront représentées telles que Auxasphere, Giano Capital ou encore Woodville Litgation Funding, et des particuliers soigneusement sélectionnés issus d’Allemagne, du Luxembourg, du Moyen-Orient, de Roumanie en plus de Monaco et de Suisse seront présents.

Au programme : huit conférences animées par des professionnels de l’investissement seront proposées tout au long de la journée, sur des sujets passionnants comme l’intelligence artificielle et la microfinance.

À noter que le forum est accessible sur invitation uniquement.