Les défis du numérique au coeur de la 7e édition du Monaco Women Forum

Yvette Lambin Berti, Secrétaire d'État, représentant le Prince Albert II et Brigitte Boccone-Pagès, Présidente du Conseil National, étaient présentes au One Monte-Carlo

Véhicules autonomes, cryptomonnaies, sécurité des données ou intelligence artificielle, de nombreux domaines ont été abordés par les experts présents.

Se questionner sur l’avenir, voici l’objectif du forum organisé par la journaliste et entrepreneur Cinzia Sgambati Colman qui a réuni intervenants et public pour couvrir une large gamme de sujets liés au numérique en présence de Madame

Parmi les experts :

Faustine Fleure t (de l’ADAN) et Émilie Allaert (du Luxembourg Blockchain Lab) ont partagé leurs perspectives sur la régularisation des cryptomonnaies dans les pays européens, ainsi que sur la transition vers une société sans argent liquide et le rôle de la blockchain dans la sécurisation.

Le Professeur Sergio M. Savaresi et l'ingénieur Maria Marcello du Politecnico di Milano ont démontré comment les progrès technologiques en matière d'IA et de mobilité transformeront non seulement les véhicules urbains, mais aussi notre approche aux déplacements, avec un modèle futuriste de partage de véhicules électriques et autonomes.

Les avancées en technologie quantique et en télécommunications 5G et bientôt 6G sont essentielles pour garantir la sécurité et l'efficacité de nos communications, comme l'ont illustré les chercheuses du JRC (Joint Research Center) de la Commission Européenne, Petra Scudo et Isabella Cerutti. L'experte en cybersécurité, Domitilla Benigni, a souligné l'importance de sensibiliser les citoyens aux dangers et aux risques liés à la protection de nos données, tout en abordant la question de la sécurité des satellites qui demeurent vulnérables aux attaques.

Le Professeur Cordelia Schmid, lauréate du Prix Monte-Carlo Femme de l'Année 2024 pour l'ensemble de sa carrière, a exposé comment l'Intelligence Artificielle impacte ces divers secteurs et peut révolutionner notre société de manière éthique et positive. L'IA dans la robotique ouvre la voie à de nombreuses applications qui peuvent résoudre certains des problèmes les plus pressants de notre époque, de la durabilité à la santé.

Les discussions ont aussi porté sur l’équilibre entre la réglementation et l’innovation pour favoriser le progrès technologique, avec cette réflexion intéressante de Laurent Marochini, un des deux modérateurs du Forum : « en Europe, nous réglementons, aux États-Unis, ils innovent et en Chine, ils délivrent ».