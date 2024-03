L’État monégasque se constitue partie civile dans l’affaire de l’Esplanade des Pêcheurs

Cela après avoir été condamné en juin 2020 à verser 150 millions d’euros à la S.A.M. Caroli Immo.

L’État monégasque a décidé de se porter partie civile dans une procédure pénale, après avoir été condamné à verser 136 millions d’euros, augmentés des intérêts, à l’entreprise du promoteur Antonio Caroli, dans le cadre d’un projet d’opération immobilière et culturelle sur le port Hercule.

Le document indique ceci : « de récentes publications sur internet et divers articles de presse relatifs aux procédures judiciaires engagées devant les tribunaux de la Principauté ont conduit l’État à s’interroger sur les conditions dans lesquelles cette condamnation a été prononcée et à se constituer partie civile ce jour dans une procédure pénale ouverte récemment. »

Pour rappel, le projet Esplanade des Pêcheurs visait à édifier un Centre de l’Homme et de la mer afin d’accueillir les collections de l’archéologue sous-marin Franck Goddio, ainsi que des commerces, des bureaux et des logements.

S’il avait été lancé en 2014 et confié à la S.A.M Caroli Immo, le projet a été abandonné entre 2018 et 2019, après que l’Automobile Club de Monaco et le Gouvernement Princier aient estimé qu’il compromettrait l’organisation du Grand Prix Formule 1. L’entreprise privée avait alors attaqué l’État monégasque pour obtenir réparation.