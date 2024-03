Un nouveau Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie

Au centre, Pierre-André Chiappori, aux côtés du Prince Albert II et de Christophe Steiner - ©Palais Princier

Pierre-André Chiappori intègre le Gouvernement Princier à compter du 18 mars 2024.

Publicité

La Prince Albert II a nommé Pierre-André Chiappori pour succéder à Marco Piccinini au poste de Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Economie.

Le nouveau membre du Gouvernement Princier présente un curriculum vitae impressionnant. Diplômé de l’École Normale Supérieure, Agrégé de mathématiques et Docteur en sciences économiques, il entame sa carrière en tant qu’enseignant en France, puis à l’internationale en qualité de professeur d’économie à l’Université de Chicago. En 2005, il rejoint la Columbia University à New York. Au cours de sa carrière, monsieur Chappiori est élu à l’Académie des sciences morales et politiques en 2017 puis décoré des insignes de Chevalier de l’Ordre du Mérite en 2023.

Le prince Albert II remet à Pierre-André Chiappori l’épée d’académicien

À partir de 2011, il s’implante dans le paysage politique monégasque en tant que président du Conseil Scientifique de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques et de l’International Advisory Board de l’Université Internationale de Monaco.

De son côté, Marco Piccinini poursuivra son engagement envers la Principauté à la fonction d’Ambassadeur en charge des négociations financières internationales. Dans un communiqué, le Palais Princier et le Souverain saluent « son investissement sans réserve et son dévouement à la tête du Département des Finances et de l’Economie ».