La Roca Team aura l’avantage du terrain pour les playoffs d’Euroligue

Après sa victoire 89-85 face au FC Bayern Basketball pour son dernier match de saison régulière en Turkish Airlines Euroleague, la Roca Team termine troisième du classement et débutera donc les playoffs à domicile.

Pari réussi pour les joueurs de Sasa Obradovic, entraîneur de la Roca Team. Dès les débuts de la saison 2023-2024, l’objectif du coach serbe était d’obtenir a minima l’avantage du terrain pour les matchs de barrage en Euroligue.

Grâce à sa victoire face aux Allemands du FC Bayern Basketball et celle du Panathinaikos face à l’Alba Berlin ce jeudi soir, l’ASM Basket se classe troisième de la phase régulière, avec un bilan de 23 victoires pour 11 défaites. C’est donc officiel, les Roca Boys accueilleront leur futur adversaire à domicile, pour le premier match des playoffs.

Le propriétaire de l’AS Monaco Basket Aleksej Fedoricsev et le Directeur exécutif de l’AS Monaco Basket Oleksiy Yefimov, toujours au premier rang lors des matchs de la Roca Team

« Je suis très content de nos résultats en Euroleague cette année, c’est une belle réussite. On a fait face à de nombreuses difficultés. On a affronté des équipes incroyables. Ce n’est pas facile de jouer ce match face à une équipe qui n’avait rien à perdre. On a trouvé la manière de faire face aux difficultés. Bravo à mes joueurs qui me rendent aussi meilleur. Qu’importe l’adversaire, je n’ai pas de préférence, il n’y aura pas de victoire facile, cela sera un autre combat physique. On a appris de l’année dernière. On aura une approche mentale encore meilleure. C’était une longue saison, mentalement et physiquement, » a commenté Sasa Obradovic.

Encore quelques heures d’impatience pour connaître l’équipe qui se présentera à Gaston-Médecin en quart de finale. Un adversaire qui ne sera pas moins que le perdant du match de ce soir, opposant l’Olympiakos (cinquième) au Fenerbahçe (sixième).