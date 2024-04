Ligue 1 : Sur quelle chaîne et à quelle heure voir Stade Brestois/AS Monaco ?

Un gros match attend les Monégasques à Brest (Photo © AS Monaco)

Ce dimanche (17h05), les Monégasques retrouvent le chemin du championnat avec un match peut-être déjà décisif pour la deuxième place face au dauphin du Paris Saint-Germain.

Une rencontre face au Stade Brestois, comptant pour la 30e journée de Ligue 1, qui sera à suivre à la fois sur Canal+Foot et Prime Video à 17h05.

Après leur victoire face au Stade Rennais lors de leur dernière sortie, les hommes d’Adi Hütter ont l’occasion d’enchaîner face au deuxième du championnat et de faire un pas décisif dans la course aux quatre premières places et à la Ligue des champions.

L’AS Monaco enchaîne les chocs

Pour rappel, le match de l’AS Monaco face au LOSC, qui devait se tenir le week-end dernier, a été reporté au mercredi 24 avril (19h), comme pour l’ensemble des matchs des équipes encore qualifiées en Coupe d’Europe.

Au classement, avec un match en retard, l’ASM (52 points) figure toujours au troisième rang, à un point de Brest (53 points) et avec trois points d’avance sur Lille (49 points).