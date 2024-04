Rolex Monte-Carlo Masters : Tsitsipas champion, clap de fin à Monaco 

Le Masters 1000 de Monaco se clôture au Monte-Carlo Country Club après un week-end placé sous le signe de l’été. Retour sur les moments forts de ces deux belles dernières journées de compétition.

Le Rolex Monte-Carlo Masters est l’un des tournois les plus prestigieux du circuit ATP. Joué sur terre battue, il est très attendu par les joueurs et les amateurs de tennis, particulièrement dans ce cadre considéré comme l’un des plus beaux du monde. Après un début de tournoi plutôt gris, ce week-end les conditions étaient idéales avec un ciel parfaitement dégagé sur le Court Rainier-III.

© Direction de la Communication / Manuel Vitali

Samedi, les demi-finales

Premier match du jour et pas des moindres : Stefanos Tsitsipas (GRC) affronte Jannik Sinner (ITA) devant des spectateurs venus remplir les tribunes au complet. Les deux joueurs se sont déjà rencontrés huit fois durant leur carrière, avec cinq victoires pour Tsitsipas contre trois pour Sinner. Dix places les séparent alors au classement ATP. Le joueur grec est classé 12ème mondial, tandis que l’italien est lui 2ème.

Bien que le public semble majoritairement soutenir l’Italien, certainement grâce à la localisation du tournoi, Tsitsipas remporte la première demi-finale. Un match de 2 heures 40 qui se jouera en trois manches, 6-4, 3-6 et enfin 6-4.

Stefanos Tsitsipas affronte Jannik Sinner © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Place à la seconde demi-finale, le numéro 1 Novak Djokovic (SRB) affronte Casper Ruud (NOR), 6ème mondial, pendant que le soleil se doucement sur le Country Club. Le défi est de taille pour le jeune Norvégien puisqu’en onze rencontres contre un joueur du top 3 depuis le début de sa carrière, il n’en remporte aucune jusqu’à présent. Face au Serbe, en cinq confrontations, il ne parvient même pas à gagner le moindre set.

Malgré un contexte peu avantageux, le « Djoker » ne parvient pas à faire trembler Ruud, confiant pour cette demi-finale. Après 2 heures 17 d’échanges relativement indécis, le Scandinave met un terme à la rencontre après un combat en trois manches, 6-4, 1-6, et enfin 6-4.

Novak Djokovic affronte Casper Ruud © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Dimanche, la grande finale

Le temps estival est toujours au rendez-vous, les tribunes sont pleines et l’hymne nationale monégasque retentit dans le Court Rainier-III. Pour cette dernière journée du prestigieux Rolex Monte-Carlo Master, les deux bons amis et finalistes Stefanos Tsitsipas et Casper Ruud s’affrontent pour le titre.

Après un début de match largement à l’avantage de Tsitsipas et un Ruud qui s’accroche jusqu’au dernier point, le joueur grec remporte brillamment son troisième Masters 1000 à Monte-Carlo, en seulement deux manches et 1 heure 36 de jeu : 6-1, 6-4. Le rouge lui va définitivement bien et la terre battue semble lui porter chance, puisqu’il y remporte son tout premier titre de l’année.

Stefanos Tsitsipas © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Stefanos Tsitsipas © Direction de la Communication / Manuel Vitali

À seulement 25 ans, Stefanos Tsitsipas devient le cinquième joueur à remporter au moins trois fois le tournoi monégasque, aux côtés de Borg (3), Nastase (3), Muster (3) et Nadal (11). On note également que cette victoire lui permet de grimper de cinq places au classement ATP, lui assurant le retour dans le top 10, au 7ème rang mondial précisément.

Du beau monde en loges

Comme chaque année, le Prince Albert II a fait l’honneur de sa présence durant le week-end pour assister aux matchs ainsi qu’à la remise des prix, où il a personnellement félicité les deux finalistes. À ses côtés, la Princesse Charlène, le Prince héréditaire Jacques ainsi que la cousine du Prince, Mélanie-Antoinette de Massy (présidente du Monte-Carlo Country Club et de la Fédération monégasque de tennis) ont assisté à la grande finale, entourés des enfants des Princesses Caroline et Stéphanie.

La famille princière aux côtés des deux finalistes © Direction de la Communication / Manuel Vitali

De nombreuses autres grandes personnalités étaient également présentes durant le week-end :

La Princesse Alexandra de Hanovre , avec son compagnon Ben-Sylvester Strautmann .

, avec son compagnon . Pauline Ducruet , en compagnie de son frère Louis et de sa belle-sœur Marie Ducruet .

, en compagnie de son frère et de sa belle-sœur . La célèbre actrice Zendaya Coleman , venue pour la promotion du film Challengers dans lequel elle interprète une ancienne prodige du tennis.

, venue pour la promotion du film Challengers dans lequel elle interprète une ancienne prodige du tennis. Le pilote monégasque de Formule 1 Charles Leclerc , avec sa compagne Alexandra Saint Mleux , qui a notamment échangé avec Tsitsipas à l’issue de la finale sur le court.

, avec sa compagne , qui a notamment échangé avec Tsitsipas à l’issue de la finale sur le court. Le pilote britannique de Formule 1 George Russell, avec sa compagne Carmen Montero Mundt .

avec sa compagne . Le pilote britannique de Formule 2 Oliver Bearman .

. L’ancien footballeur international italien Francesco Totti.

Le pilote de Formule 1 Charles Leclerc, à la maison © Direction de la Communication / Manuel Vitali