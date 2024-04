Superyacht Chef Competition : neufs Chefs de super-yachts en lice, un seul gagnant

Organisée au cœur du prestigieux Yacht Club de Monaco, la cinquième édition de la Superyacht Chef Competition a rassemblé des grands Chefs de la gastronomie, aussi bien en cuisine que dans le jury, pour mettre en lumière ce métier souvent méconnu du yachting.

Créativité, originalité, adaptation, efficacité, sang-froid… étaient les mots clés en cette journée de compétition. Les neufs Chefs de super-yachts ont relevé le défi de réaliser des plats aux ingrédients surprises, dans un temps record et un espace restreint. Des conditions quasi identiques à celles sur un bateau, mais avec la particularité des regards de tous les spectateurs venus nombreux pour les encourager. Côté jury, le Chef triplement étoilé et jury dans l’émission Top Chef Glenn Viel était à la tête des cinq autres experts de la gastronomie.

Chaque geste compteÂ

Chaque candidat avait seulement cinq minutes pour découvrir son panier mystère. Quarante minutes pour imaginer et cuisiner quatre assiettes identiques qui seront ensuite minutieusement goûtées par les experts. « Un Chef cuisinier c’est quelqu’un qui cuisine avec ses émotions et ses sensations du jour. Quand on créé un plat, l’idée vient du produit que l’on a devant nous, d’une odeur, d’une image, de couleurs… qui nous font ensuite penser à un plat unique. En tant que jury, on va être sensible à l’originalité et la qualité de la recette. Comme le propriétaire d’un yacht finalement » nous explique le Chef Julien Roucheteau, doublement étoilé Michelin et jury de la compétition.

Au-delà de la créativité, les candidats devaient cuisiner de manière éco-responsable et anti-gaspillage. Chaque ingrédient du panier devait être utilisé sous peine de pénalité du jury. Une initiative qui s’inscrit notamment dans la politique Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) du Yacht Club de Monaco.

Le grand gagnant

C’est avec une recette Ă base de langouste confite au beurre noisette et bisque, accompagnĂ©e d’un tartare de caviar au citron, puis un dessert composĂ© d’une crème mascarpone au cacao et un tartare de fraises au basilic et crème de citron… que Paulo Ucha Longhin (M/Y Hercules – 50 m) sĂ©duit les papilles du jury et remporte la compĂ©tition !Â

« C’était un grand challenge pour moi, mais j’ai voulu montrer au public que tout est possible. Il suffit d’y croire, de travailler dur, mais avant tout, de faire ce que l’on aime. Si on n’aime pas ce que l’on fait, ça ne fonctionne pas. C’est la clĂ©. Pendant la compĂ©tition j’étais vraiment impressionnĂ©, avec toutes les camĂ©ras et le chronomètre. Je n’ai pas l’habitude, c’est la première fois que je vis ça. Au dĂ©but de la compĂ©tition c’était difficile, mais lors de la finale j’ai su mieux me concentrer, mieux m’organiser et faire ce que je sais faire. Je suis super heureux » sourit Paulo.

Liste des candidats :

Paulo Ucha Longhin (M/Y Hercules – 50 m)

Joelyanne Lefaucheur (M/Y Artemis – 33 m)

Mateusz Mitka (M/Y Lady Britt – 63 m)

Margot Laurent (M/Y Leonardo III – 43 m)

Enzo Di Gabro (M/Y L.A.U.L. – 39 m)

Giacomo Seregni (M/Y Severin’s – 55 m)

Jérémie Gruson (M/Y Victoria del mar – 50 m)

Ava Faulkner (M/Y Light Holic – 60 m)

Melvin Costaglioli (M/Y Black Legend 50 m)

Composition du jury :