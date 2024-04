Une montre à 300 000 euros volée en marge du Rolex Monte-Carlo Masters

La victime n’est autre que le tennisman américain Sebastian Korda.

Publicité

L’information a été révélée par Le Figaro. Deux jours avant le début du tournoi, le 27e joueur mondial au classement ATP s’est fait dérober sa montre en pleine rue à Roquebrune-Cap-Martin après avoir été agressé par deux individus, masqués et cagoulés, toujours recherchés.

Les faits se sont produits jeudi 4 avril dernier vers 19h30, et le butin est une Richard Mille, a indiqué la direction départementale de la sécurité publique auprès de nos confrères. Ces derniers précisent d’ailleurs que : « ce vol ne s’est pas commis sans violence puisqu’il [Sebastian Korda, ndlr] aurait été projeté au sol puis maintenu par l’un des deux protagonistes pendant que l’autre s’occupait de lui arracher la montre ».

Une enquête en cours

Le quotidien poursuit en spécifiant que Sebastian Korda à immédiatement déposé plainte au commissariat de Menton. Une enquête a été ouverte et les investigations ont été confiées à la police judiciaire. À noter qu’en Principauté et sur la Côte d’Azur, les vols de montres de luxe sont fréquents et sont enregistrés tous les ans.

Pour rappel côté sport, mardi dernier, le joueur de 23 ans a tout de même disputé et gagné son match dans le tableau principal du Rolex Monte-Carlo Masters, avant de se faire éliminer au deuxième tour par l’italien Jannick Sinner, l’un des favoris de la compétition.