Во время турнира Rolex Monte-Carlo Masters были украдены часы стоимостью 300 000 евро

В этом году турнир Rolex Monte-Carlo Masters проходит с 6 по 14 апреля. © Дирекция по связям – Микаель Алези (Michael Alesi)

Жертвой похитителей стал никто иной, как американский теннисист Себастьян Корда.

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Информацию опубликовала газета Le Figaro. За два дня до начала турнира на улице Рокбрюн-Кап-Мартен двое неизвестных в балаклавах напали на 27-го игрока общего зачета АТР и отобрали у него часы. Похитителей до сих пор разыскивает полиция.

Департаментская дирекция охраны порядка сообщила нашим коллегам, что ограбление состоялось в четверг, 4 апреля, около 19:30, а похищенные часы были марки Richard Mille. Они также уточнили, что: «эта кража была совершена с насилием, потому что он [Себастьян Корда, прим. ред.] был повален на землю и удерживался в этом положении одним из похитителей, пока второй снимал с него часы».

Идет следствие

Издание также сообщает, что Себастьян Корда немедленно подал жалобу в комиссариат полиции г. Ментон. Начато следствие, расследование поручено уголовному розыску. Следует отметить, что в Княжестве и на Лазурном берегу кражи роскошных часов случаются часто, каждый год.

Напомним, что в этот вторник 23-летний теннисист все-таки вышел на корт и выиграл матч в основной таблице Rolex Monte-Carlo Masters, но во втором туре уступил итальянцу Яннику Синнеру, одному из фаворитов турнира.