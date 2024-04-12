Во время турнира Rolex Monte-Carlo Masters были украдены часы стоимостью 300 000 евро
Жертвой похитителей стал никто иной, как американский теннисист Себастьян Корда.
Информацию опубликовала газета Le Figaro. За два дня до начала турнира на улице Рокбрюн-Кап-Мартен двое неизвестных в балаклавах напали на 27-го игрока общего зачета АТР и отобрали у него часы. Похитителей до сих пор разыскивает полиция.
Департаментская дирекция охраны порядка сообщила нашим коллегам, что ограбление состоялось в четверг, 4 апреля, около 19:30, а похищенные часы были марки Richard Mille. Они также уточнили, что: «эта кража была совершена с насилием, потому что он [Себастьян Корда, прим. ред.] был повален на землю и удерживался в этом положении одним из похитителей, пока второй снимал с него часы».
Идет следствие
Издание также сообщает, что Себастьян Корда немедленно подал жалобу в комиссариат полиции г. Ментон. Начато следствие, расследование поручено уголовному розыску. Следует отметить, что в Княжестве и на Лазурном берегу кражи роскошных часов случаются часто, каждый год.
Напомним, что в этот вторник 23-летний теннисист все-таки вышел на корт и выиграл матч в основной таблице Rolex Monte-Carlo Masters, но во втором туре уступил итальянцу Яннику Синнеру, одному из фаворитов турнира.