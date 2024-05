La Roca Team se qualifie au bout du suspens pour les finales de Betclic Élite

Monaco s'impose en demi-finale contre Bourg-en-Bresse et accède à nouveau en finale du championnat © AS Monaco Basket

Ce jeudi 30 mai, les Roca Boys se sont imposés face à Bourg-en-Bresse dans ce 4e match des play-offs sur le score de 71-76.

Il aura fallu attendre le dernier quart-temps pour enfin connaître le vainqueur de ce match décisif. Les Monégasques se sont déplacés en terre burgienne dans un match de folie où l’écart au score n’a cessé de varier d’un camp à l’autre.

Malgré une première moitié de match plutôt en faveur de la Jeunesse laïque (JL) de Bourg-en-Bresse, la Roca Team remonte l’écart et gagne grâce à un très bon match de la part de Jaron Blossomgame. L’Américain a brillé grâce à ses seize points inscrits, ses cinq rebonds et une passe.

En revanche, Mike James était clairement en-dessous voire même fantomatique sur certaines séquences de jeu où il paraissait même épuisé. Sans leur leader, les joueurs du Rocher ont tout de même su créer du jeu et s’imposer de justesse face une équipe de Bourg-en-Bresse qui élevait son jeu minute après minute.

Désormais qualifiée en finale des play-offs, l’AS Monaco Basket ne connaît pas encore son futur adversaire. En effet, l’ASVEL et le Paris Basket sont à égalité et doivent s’affronter lors d’un cinquième match se jouant dimanche à Paris, pour déterminer le second finaliste de ce championnat.

