L’Association Monégasque de l’Ordre de Malte fête ses 50 ans avec un concert inédit

Les mélomanes ont rendez-vous mercredi 8 mai prochain à 20 heures, dans la mystique salle Garnier.

Depuis sa création en 1974, l’Association Monégasque de l’Ordre Souverain Militaire de Malte soutient des projets humanitaires d’envergure, en Principauté et dans le monde entier. Pour fêter son 50ème anniversaire, l’organisation prévoit un concert dans la sublime Salle Garnier, réunissant l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et la pianiste Shani Diluka.

Les recettes de ce concert seront affectées en totalité aux œuvres et actions caritatives de l’association monégasque. Plus précisément, une partie de ces dons sera allouée à l’hôpital de la Sainte Famille de Bethléem en Palestine, un projet porté par l’Ordre Souverain Militaire de Malte.

Support de communication officiel – © Association Nationale Monégasque de l’Ordre Souverain Militaire de Malte

Pour rappel, comptant parmi ses membres illustres le Prince Albert II et Mgr Dominique-Marie David, l’Ordre de Malte de Monaco fonctionne en étroite collaboration avec l’Ordre de Malte International, l’une des plus anciennes et historiques associations humanitaires au monde, puisqu’elle a vu le jour en 1113