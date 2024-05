Participez à la vente aux enchères d’ours en peluche au profit de Monaco Disease Power

Cette vente, pour le moins originale, aura lieu le mardi 14 mai prochain à 17h00 dans le Patio de l’Hôtel Paris qui sera transformé en lieu de conte fées pour l’occasion.

Les protagonistes de cet évènement : 20 ours seront parrainés par des marques monégasques et toujours ce célèbre commissaire priseur mondialement connu, qui pour la deuxième fois de sa carrière sera déguisé en ours !

Une idée imaginée par Karelle Traverso qui dédie la vente aux enchère à sa sœur aînée, Delphine, que Karelle a malheureusement perdue. Delphine était en situation de handicap moteur et mental et c’est tout naturellement vers l’association Monaco Disease Power que Karelle s’est tournée.

Monaco Disease Power : accueillir, soutenir et divertir les jeunes en situation de handicap

L’année dernière plus de 23 600 euros ont été récoltés au profit de l’association pour financer l’ouverture d’un bâtiment inclusif, pour les jeunes adultes qui n’ont plus leur place en institut pour enfants, et qui n’ont pas encore de place en centre pour adultes.

La présence de chacun, enfants et parents sera la bienvenue. Et la participation de tous, quelle qu’elle soit, sera chaleureusement attendue. « Il n’y aura pas de petits donateurs mais que de grands cœurs« , comme nous le rappellent les organisateurs.