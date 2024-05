Quel est le salaire minimum à Monaco ?

Pour un même brut, le salaire net est plus avantageux à Monaco qu’en France.

Monaco attire toujours les travailleurs, la preuve : dans le secteur privé, le nombre de salariés a atteint 58 326 en 2023, d’après les chiffres de l’Institut monégasque de la statistique et des études économiques (IMSEE). C’est 2 089 hommes et 765 femmes supplémentaires par rapport à 2022. Si 11% résident à Monaco, une majorité écrasante (80%) est logé dans les Alpes-Maritimes et à 9% en Italie. Si les travailleurs n’hésitent pas à se déplacer, c’est souvent parce que la rémunération est plus intéressante à Monaco, bien que le SMIC horaire brut soit le même qu’en France. Explications.

Avec une hausse de 1,13 %, le SMIC brut s’élève depuis le mois de janvier 2024, à Monaco comme en France, à 11,65 euros de l’heure. Mais lorsque l’on observe le salaire hebdomadaire ou mensuel, le salaire est plus élevé à Monaco pour la simple est bonne raison que le temps de travail pour une semaine complète est fixé à 39 heures en Principauté contre 35 en France. Ainsi, le salaire minimum hebdomadaire à Monaco est de 454,35 euros bruts et le minimum mensuel de 1 968,85 euros.

Moins de cotisations sociales, plus d’allocations

À salaire brut identique, le salarié de Monaco bénéficiera d’un peu plus d’agent à la fin du mois. Il est en effet moins ponctionné de cotisations sociales qu’en France, et, quand les cotisations s’élèveront par exemple à 13 % environ pour un salarié rémunéré au salaire minimum à Monaco, un salarié français sera prélevé de 20 % environ.

Autre avantage de Monaco, les allocations familiales des caisses sociales de Monaco (CCSS) que les parents français peuvent prétendre dès l’arrivée de leur premier enfant et cela, sans condition de revenus et nettes d’impôts. Ce n’est pas le cas en France, où ces aides sont versées selon les revenus du ménage et du nombre d’enfants.

À Monaco, la famille peut donc se voir verser 166,40 euros par mois dès la naissance de l’enfant et jusqu’à trois ans, puis 249,60 euros jusqu’à 6 ans, 299,50 euros jusqu’à 10 ans, et 349,50 euros à partir de 10 ans. À noter cependant que cette allocation n’est versée qu’à la seule condition que le père, considéré comme le « chef de foyer », exerce à temps plein à Monaco. La mère peut également y prétendre mais dans certains cas seulement. Il faut souligner également qu’après 10 ans d’activité, le salarié se voit ouvrir ses droits à la retraite monégasque. Là aussi, la valeur du point de retraite est plus intéressante qu’en France.

Travailleurs français à Monaco : quels impôts ?

Le salaire moyen

À Monaco, la moitié des salariés du privé gagne plus de 3 074 euros bruts par mois, et le salaire moyen, tiré vers le haut par de très gros salaires, est de 4 593 euros, toujours selon l’IMSEE. Aux extrémités, un salarié sur dix perçoit moins de 2 126 euros bruts mensuels, tandis qu’un sur dix touche plus de 7 166 euros bruts.

Dans l’étude en question, il apparaît que les trois secteurs les plus rémunérateurs sont les activités financières et d’assurance, l’information et la communication et le commerce de gros. À contrario, les trois secteurs les moins rémunérateurs sont le commerce de détail, les activités scientifiques et techniques et les activités immobilières.