Venez profiter du Rockin’ Peille 2024 au profit de la Fondation Flavien

Le concert aura lieu le samedi 1er juin 2024 et rassemblera 50 musiciens et chanteurs.

Le petit village des Alpes-Maritimes est prĂŞt Ă recevoir son Ă©vènement Ă©lectrique de l’annĂ©e puisqu’il s’agit du Rockin’ Peille. Ce concert de rock Ă succès est rĂ©Ă©ditĂ© cette annĂ©e et se joue ce week-end dans le cĹ“ur du village !

Cette nouvelle édition est assez particulière car elle fera ressurgir au fond de vous vos années passées à écouter en boucle Give it away et Under the bridge des Red Hot Chili Peppers. Car en effet, la première partie du concert sera un hommage nommé « Tribute Red Hot Chili Peppers » joué par le groupe Blood Sugar.

L’hommage Ă©mouvant Ă la Fondation Flavien et son combat contre les cancers pĂ©diatriquesÂ

Vous vivrez et revivrez d’autres chansons de rock incontournables puisqu’il y aura 50 artistes diffĂ©rents qui passeront sur scène. Nous rappelons que ce concert est un Ă©vĂ©nement musical Ă but caritatif au profit de la Fondation Flavien qui lutte contre les cancers pĂ©diatriques et les maladies rares.

L’entrĂ©e est Ă dix euros, la billetterie sera ouverte sur place mais vous pouvez aussi acheter vos billets en ligne. Pour vous rendre sur les lieux, vous retrouverez des parkings et des navettes gratuits sur place. Vous pouvez venir Ă partir de 18h pour vous acclimater au lieu mais le concert dĂ©marre Ă 21h et prĂ©parez-vous Ă vivre 2h30 de concert non-stop.