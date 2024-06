Betclic Elite : Monaco surclasse Paris et reprend la main sur cette finale

La Roca Team reprend les devants de la finale 2024 de Betclic Élite (59-88) © AS Monaco Basket

La Roca Team mène désormais 2-1 dans cette finale de championnat en remportant le troisième match 59-88 face à Paris.

Ce dimanche 9 juin, les Monégasques n’ont fait aucun cadeau aux Parisiens avec une domination claire et nette dans tous les débats. Avec un seul quart-temps dépassant les 15 points (le second avec 21 points), le Paris Basketball n’a franchement pas été à la hauteur du challenge qui les attendait.

Publicité

Et de l’autre côté, les Roca Boys ont respecté la hiérarchie grâce à une domination constante à chaque temps de jeu. Le manque cruel de réussite aux tirs des Parisiens (33,3% de réussite contre 47,5% pour Monaco) laissait le champs libre aux Monégasques pour prendre le large et ce, dès le premier quart-temps (14-28).

Elie Okobo, redoutable marqueur !

Grâce à une montée en puissance match après match, Elie Okobo est pour le moment l’homme fort de cette finale. Auteur de 66 points en 4 matchs (ratio de 16,5 points par match), l’Arrière de jeu français surprend par sa constance dans la réussite de ses tirs.

Désormais, Monaco est à un match de remporter son second titre national et d’être sacré champion pour la deuxième saison d’affilé. Rendez-vous le mercredi 12 juin prochain à 18h30 pour un match 4 d’anthologie et d’ores-et-déjà décisif !