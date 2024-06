Big Flo & Oli en Principauté pour la fête de la musique

Les élus du Conseil communal et les chefs de service lors de la présentation des animations estivales © Mairie de Monaco

Les traditionnelles animations estivales organisées par la Mairie ont été annoncées.

Comme chaque année, la Mairie met les bouchées doubles pour ravir ses citoyens pendant la période estivale. La tête d’affiche de cette année ne sera ni plus ni moins que le duo de frères toulousains Big Flo & Oli.

Publicité

Avec le départ du Tour de France de Monaco le 21 juillet, les activités estivales se feront dans un laps de temps plus court et les animations se concentreront vers le tout début et la toute fin de l’été.

Fête de la musique

Vendredi 21 juin, la Principauté bougera au rythme de la musique. Au total, 17 groupes animeront les rues de Monaco dans tous les quartiers de 17 heures à 23 heures.

Le lendemain à 21 heures, Big Flo & Oli donneront un concert spécial sur le port pour fêter la musique et également les 100 ans de l’ASM Omnisports. Seuls les Monégasques et Résidents seront invités à ce concert.

L’amusement au Port Hercule

Le 27 juillet à 22 heures précises, le traditionnel feu d’artifice lancera la saison au Quai Albert Ier et sera suivi chaque week-end par des animations gratuites :

3 août : Soirée DJ

9 août : Spectacle de drones

17 août : Soirée années 90/2000

Comme chaque année, le port se remplira aussi de diverses activités en journée.

A partir du 1er août et jusqu’au 25 août, le Quai Albert Ier accueillera les classiques carrousels, le karting, les terrains de basket, la pêche aux canards, les parcours de Ninja et un mini terrain de foot pour les enfants.

Des chalets de vente et des stands gourmands labellisés « Sites historiques Grimaldi de Monaco », ouverts entre 16h30 et 22 heures, permettront de profiter au mieux des lieux.

Activités en pagaille pour les enfants

Les soirées enfantines débuteront plus tôt cette année. Dès le vendredi 7 juin, se déroulera Abracada’Bricks puis le Street Art Challenge Junior le 8 et 9 juin, la Splash Party le 26 juin et U Sciaratu – le Carnaval Estival du Rocher, le 5 juillet.

Lors de la fête de la musique, le 21 mai, les plus petits auront aussi droit à leur événement. Une boom sera en effet prévue sur le Rocher de 18h30 à 20 heures.

Ne manquez pas non plus les nombreuses activités prévues par la médiathèque, le jardin exotique, le marché de la Condamine et le Stade Nautique Rainier III.

Tout le programme est à retrouver sur : Mairie.mc