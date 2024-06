Le Prince Albert II inaugure le «Banc Václav Havel»

Le 29 juin dernier, le Souverain a inauguré ce banc si symbolique dans les Jardins du Pavillon Bosio.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs personnes importantes de la Principauté : Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement et Ministre de l’Intérieur, Céline Caron-Dagioni, Conseiller de Gouvernement et Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, Isabelle Berro-Amadei, Conseiller de Gouvernement et Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, ainsi que Michal Fleischmann, Ambassadeur de la République tchèque à Monaco.

Cette œuvre, conçue par l’architecte tchèque Bořek Šípek, rend hommage aux idéaux démocratiques de Václav Havel. Havel était le premier Président de la République fédérale tchèque et slovaque de 1989 à 1992 ainsi que Président de la République tchèque entre 1993 et 2003.

Le « Banc Václav Havel » symbolise alors l’ouverture au dialogue et à la démocratie, symbolisant pleinement l’ancien président défunt. Il se compose de deux chaises de jardin en métal reliées par une table ronde, au centre de laquelle pousse un tilleul, l’arbre national tchèque.

Michal Fleischmann s’est alors exprimé sur cette sublime inauguration au micro de Monaco Info :« Je suis très heureux qu’on ai pu installer le banc Vaclav Havel qui représente très bien l’amitié entre la République Tchèque et Monaco. »

La devise de Václav Havel « La vérité et l’amour doivent prévaloir sur le mensonge et la haine » y est inscrite. Présent dans 52 pays répartis sur trois continents différents, ce mémoriel continue de promouvoir ces valeurs fortes dans le monde entier.

