Pavillon Bosio lance un ouvrage sur les maquettes destiné au grand public

Pour la première fois, l’École supérieure d’arts plastiques de Monaco s’associe à une maison d’édition.

Son nom ? D’après Maquettes. Il est composé de textes écrits par des historiens, des artistes ou des conservateurs de musée ainsi que de portfolios d’images. Chacun de ces derniers est composé de 10 à 20 pages consacrées à un projet d’artiste. Y on participé à la fois des historiens de l’art comme Rozenn Canevet ou Yann Rocher, mais aussi des architectes tels que Didier Faustino, des conservateurs de musée avec Jean-Baptiste Delorme pour le Centre National des Arts Plastique, Célia Bernasconi pour le NMNM ou Quentin Bajac pour le MoMA, et des artistes comme Thomas Demand, Esther Ferrer, Simon Fujiwara, Dominique Gonzalez-Foerster ou Bojan Sarcevic.

La maquette du livre a été confiée à la graphiste Joanna Starck – © Pavillon Bosio

Depuis plusieurs années, les conférences données dans le cadre du colloque annuel du Pavillon Bosio sur la scénographie étaient restituées dans des revues au sein d’une collection intitulée Pavillon, mais ces ouvrages n’étaient pas distribués. « Nous avons décidé de revoir le format avec davantage d’illustrations et une couverture cartonnée, d’ouvrir le livre à des contributions au-delà des seules conférences du colloque et surtout de s’associer à la maison d’édition Manuella pour profiter de son expertise, de son savoir-faire en matière de graphisme et de fabrication et d’organiser avec elle une promotion bien au-delà du territoire monégasque », indique le service communication de l’école à propos de l’ouvrage qui aura nécessité près de deux ans de travail.

Une collection dédiée

En effet pour promouvoir ce livre, un événement se tiendra à la Fondation Ricard pour l’art contemporain à Paris le 9 mars prochain et un événement similaire aura lieu à Monaco « à peu près au même moment ». À noter qu’il fait partie d’une collection dont l’idée est « de tirer parti de la masse de recherches menées par le Pavillon dans le domaine de la scénographie, de leur donner une visibilité et de les partager à d’autres et de faire connaître l’école internationalement ».

La collection sera entièrement consacrée aux questions de scénographie « mais d’un catalogue à l’autre les sujets peuvent être très différents », éclaire l’école. Par exemple, après les maquettes, le prochain numéro sera consacré à la mode et ses dispositifs scéniques, et en particulier à la question des vitrines et des défilés. « De nombreux auteurs ont déjà rendu leurs textes mais nous avons aussi convié plusieurs artistes qui ont travaillé auprès des maisons de mode ces dernières années à la conception des décors de défilés », ajoute l’établissement.

