La Princesse Stéphanie remet les insignes à quatre nouveaux Carabiniers

Les nouveaux Carabiniers du Prince de Monaco ont vécu le moment le plus important de leur carrière : la remise des insignes. Et ce, avec la Princesse Stéphanie !

L’aire d’atterrissage pour hélicoptère de la Caserne des Moneghetti a été le témoin d’un moment solennel et émouvant le 21 juin dernier. En effet, la Princesse Stéphanie, Marraine des Carabiniers du Prince, a remis les insignes de Corps aux quatre nouvelles recrues de la promotion « Louis Nattareu ».

Après l’accueil du Lieutenant-Colonel Martial Pied, Chef de Corps, la revue des troupes et la présentation du Fanion de la compagnie, les postulants ont reçu leurs insignes de Corps, bénis par l’Abbé Christian Venard, Aumônier de la Force Publique. Et pour terminer en beauté cette cérémonie, l’Hymne monégasque a été entonné par l’Orchestre des Carabiniers du Prince et l’ensemble des militaires.

Le Commandant Martial Pied, nouveau Chef de Corps des Carabiniers et militaire passionné

Un dévouement total

Ces quatre élèves passionnés touchent enfin du doigt leur but qui est de servir avec « Honneur, Fidélité et Dévouement » la Famille Princière, comme le veut la devise du Corps. Ils prendront leurs fonctions le 1er juillet et prêteront officiellement serment au Prince Albert II et à sa famille quelques jours plus tard, le 8 juillet 2024.

De nouvelles recrues vont rejoindre les rangs des Carabiniers à la rentrée 2024 © Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

Et pour ceux qui souhaitent vivre la même expérience, la nouvelle session de recrutement est déjà lancée ! Afin de prétendre à devenir Carabinier du Prince, il faut impérativement être de nationalité française ou monégasque, avoir de 19 à 27 ans, être célibataire, mesurer entre 1,80 m et 2 mètres, présenter un casier judiciaire vierge, être dépourvu de tatouage apparent et être titulaire du permis de conduire B à conduite manuelle. Le concours se tiendra, lui, durant le mois de septembre prochain.