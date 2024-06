La SBM améliore son système de sécurité grâce à son nouveau poste de contrôle sûreté

Ce mardi 11 juin, la Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) a inauguré ce tout nouveau poste de contrôle en présence du Prince Albert II.

Ce centre de surveillance dernière génération répond désormais aux exigences les plus strictes en matière de protection et de sécurité des biens et des personnes au sein du Resort. Cette initiative est vue d’un bon œil et reflète l’engagement constant du groupe à maintenir un haut niveau de sécurité et de standing en Principauté.

Publicité

Ce nouveau poste de sécurité (PC) sûreté, opérationnel depuis le 5 mai, permet à la SBM d’avoir le contrôle sur chaque recoins et ainsi être opérationnel en cas d’urgence. Fonctionnant 24h/24 et 7j/7, il assure la prévention, l’intervention et l’anticipation des risques.

Plus de 1 200 caméras de surveillance

Avec plus de 1 200 caméras de surveillance en continu et la gestion de toutes les communications radios, le PC sûreté atteint les plus hauts standards internationaux. L’équipe, composée de quatorze opérateurs et quatre chefs de salle, est en place sous la supervision du directeur et de son adjoint.

La Société des Bains de Mer dresse son annuel bilan financier

Les salariés du groupe ont également à leur disposition un numéro de téléphone unique pour signaler tout incident de sûreté. Testé initialement lors de la Saint-Sylvestre et activé durant le Grand Prix de Monaco, il centralise toutes les activités, incluant la gestion des comportements suspects et des incidents liés aux biens.

Le directeur de la sûreté SBM, Jérôme Resibeau, explique au micro de Monaco Info l’importance du rôle joué par le PC : « On va pouvoir intervenir et envoyer les équipes dans différents endroits, à des moments clés et précis. Tout est suivi en temps réel, avec un d’un côté une surveillance vidéo et de l’autre un contact permanent avec les forces de la Sûreté Publique. »

Stéphane Valeri, Président-Délégué de Monte-Carlo Société des Bains de Mer, a souligné lors de l’inauguration : « La sécurité dans nos activités est devenue de plus en plus importante au fil du temps. Elle constitue, avec la stabilité de notre régime politique, ajoutée à la qualité de l’offre de soins et du système éducatif notamment, l’un des piliers de l’attractivité monégasque ».