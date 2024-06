Le CATS Business Center célèbre 30 années de succès et d’innovations

Fondé en 1994 par Odile Quéré, le centre d’affaires CATS accueille et accompagne aussi bien les petites que les grandes entreprises de la Principauté et au-delà. Depuis 30 ans maintenant, la fondatrice se donne à cœur joie d’offrir le meilleur à ses clients, dans la bienveillance et le bien-être.

Au cœur du quartier de Monte-Carlo, les deux adresses du CATS Business Center hébergent les entrepreneurs en quête de succès mais également d’une qualité de vie supérieure au travail. Cet état d’esprit, Odile Quéré en fait sa priorité depuis trois décennies maintenant, en ayant fondé le premier centre d’affaires de bureaux partagés et exclusifs à Monaco. Un concept méconnu et même rejeté par les autorités monégasques à l’époque, mais qui représente aujourd’hui 20% du tissu économique de la Principauté.

Aux petits soins

Grande visionnaire, Odile Quéré ne fait pas les choses à moitié. Depuis la création du CATS BC, elle veille avant tout au bien-être de ceux qui lui font confiance. Mise à disposition de salles de repos avec des dunes et des programmes de sophrologie, eau osmosée, purificateur d’air et d’ondes négatives, activités de détente, accompagnement personnalisé… Tout est mis en place afin de créer un environnement de travail propice à l’épanouissement et à la réussite de ses clients. La fondatrice nomme d’ailleurs cette philosophie le « Work & Care ».

Mme Quéré et son équipe portent également une grande importance aux relations humaines, avec l’organisation de « Meet & Drink » : des rendez-vous entre les entrepreneurs et l’équipe du CATS BC pour se rencontrer et échanger autour d’un thème, et d’un verre. Tout au long de l’année, des sorties culturelles, dîners et soirées festives aux petits oignons sont également organisées par la présidente.

Savoir s’adapter à son temps

Bien que pionnière sur le marché des bureaux partagés en Principauté, Mme Quéré ne se repose pas sur ses acquis. Selon elle, il faut constamment se démarquer pour être dans l’air du temps et anticiper les besoins de ses clients.

« Je suis à l’écoute des chefs d’entreprises depuis plus de 30 ans, je les connais par cœur et j’essaye de leur apporter le meilleur dans leur espace de travail avec une haute prestation de services et d’accompagnement. J’ai même aidé certaines personnes qui ne pensaient pas que Monaco pourrait être bien pour eux. Aujourd’hui ils ont suivi mes conseils. Ils sont heureux et épanouis. Ils se sentent soutenus, ils ne sont plus seuls » nous explique-t-elle.

Également présidente de la Chambre Patronale Monégasque des Centres d’Affaires (CPMCA), Mme Quéré est quotidiennement confrontée aux défis entrepreneuriaux. Un rôle qui lui permet donc d’être au cœur des enjeux d’aujourd’hui et des défis de demain.

À la question « pourquoi choisir votre centre d’affaires et pas un autre ? » la chef d’entreprise répond sans hésitation : « En tant que pionnière, je connais le métier par cœur. Je connais tout le monde ici pour pouvoir orienter au mieux mes clients. Cette notoriété s’est améliorée au fil des années. Il faut savoir se remettre en question de façon permanente. Bousculer ses zones de confort, toujours aller chercher plus loin. C’est challenging, j’aime beaucoup ».

À ses côtés, Dorian Polizzi, chargé de communication du centre, ajoute : « Le fait d’avoir des formules adaptées à des nouvelles sociétés c’est une révolution en soi car typiquement je pense qu’il y a la majorité de ces entreprises qui n’ont pas les moyens de louer dans le privé à Monaco. Tout l’enjeu du CATS Business Center c’est d’avoir réussi à développer des formules qui sont adaptées à toutes les étapes d’une entreprise ».

Pour cette trentième bougie, Odile Quéré et ses collaborateurs comptent bien relever de nouveaux défis, avec comme ils l’espèrent, l’ouverture d’une troisième adresse en Principauté et bien d’autres surprises pour contribuer encore et toujours au succès ainsi qu’au bien-être des entreprises monégasques et internationales.

