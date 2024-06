Le Prince Albert II a accueilli 12 anciens fiefs de la famille Grimaldi

La 5ème Rencontre des Sites Historiques de Grimaldi a eu lieu ce week-end sur la place du Palais Princier.

Ce samedi 15 et dimanche 16 juin 2024, Monaco a laissĂ© s’installer des anciens fiefs français comme italiens, tous unis par une histoire commune avec les ancĂŞtres du prince Albert II, sur la place du Palais Princier Ă l’occasion de la 5ème Ă©dition des Rencontres des Sites Historiques Grimaldi.Â

Parmi les invitĂ©s, Denis Deroux, Maire de Bathernay dans la DrĂ´me venu reprĂ©senter son village. « Chaque fief prĂ©sent a sa propre histoire, et nous sommes rassemblĂ©s aujourd’hui comme membre d’une belle famille qui est la famille des sites historiques », s’est-il exprimĂ© sur le sujet au micro de Monaco-Info.Â

Un parfum de fête flotte dans l’air

D’autres communes, comme Breil-sur-Roya, Airole, Olivetta, Spinazzola, Ripacandida, Campagna, ou encore Poggiorsini ont Ă©galement partagĂ© leur patrimoine culturel, artisanal, culinaire et musical avec le Prince Albert II. Ce dernier a ainsi pu dĂ©couvrir produits du terroir, objets d’art et pièces d’artisanat traditionnel en parcourant les nombreuses allĂ©es.Â

Après diverses activitĂ©s et animations, la journĂ©e du samedi s’est terminĂ©e en beautĂ© par un spectacle « Son & Lumière » observĂ© par plusieurs centaines de spectateurs sur les façades du Palais Princier. Dimanche, c’est un concert de l’orchestre Liceo Musicale de ll’IIS Teresa Confalonieri de Campagna, une scènette théâtrale de la troupe Tangallegria de Bathernay mais aussi des tours du magicien Romain Fouques qui ont animĂ© l’évĂ©nement.

Cette nouvelle rencontre a sonnĂ© comme une cĂ©lĂ©bration des liens entre les sites historiques de la dynastie Grimaldi et a permis de les faire perdurer. Toujours dans ce but, le Prince Albert II se dĂ©place d’ailleurs rĂ©gulièrement sur les terres françaises et italiennes de ses ancĂŞtres.Â

© Direction de la Communication / Frédéric Nebinger