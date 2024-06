Il Principe Alberto II ha accolto 12 ex feudi della famiglia Grimaldi a Place du Palais

Questo weekend, sulla Place du Palais, si è tenuto il 5° Incontro dei Siti Storici dei Grimaldi.

Sabato 15 e domenica 16 giugno 2024, Monaco ha lasciato che gli ex feudi francesi e italiani, accomunati da una storia condivisa con gli antenati del Principe Alberto II, occupassero la Place du Palais per la quinta edizione degli Incontri dei siti storici dei Grimaldi (Rencontres des Sites Historiques Grimaldi).

Tra gli ospiti c’era Denis Deroux, sindaco di Bathernay dans la Drôme, in rappresentanza del suo comune. “Ognuno dei feudi presenti ha la sua storia e noi siamo riuniti qui oggi come membri di una grande famiglia, la famiglia dei siti storici”, ha dichiarato a Monaco-Info.

Aria di festa

Anche altri comuni, tra cui Breil-sur-Roya, Airole, Olivetta, Spinazzola, Ripacandida, Campagna e Poggiorsini, hanno condiviso con il Principe Alberto II il loro patrimonio culturale, artigianale, culinario e musicale. Il Sovrano ha potuto scoprire i prodotti locali, gli oggetti d’arte e l’artigianato tradizionale passeggiando tra i diversi stand.

Dopo una serie di attività e intrattenimenti, la giornata di sabato si è conclusa in bellezza con lo spettacolo “Son & Lumière” (suoni e luci), che ha visto diverse centinaia di spettatori ammirare le facciate del Palazzo del Principe. Domenica, un concerto dell’orchestra del Liceo Musicale dell’IIS Teresa Confalonieri di Campagna, uno spettacolo teatrale della compagnia Tangallegria di Bathernay e i trucchi del mago Romain Fouques hanno movimentato l’evento.

Questo nuovo incontro ha voluto celebrare i legami tra i siti storici della dinastia Grimaldi per mantenerli ancora in vita. Ed è per la stessa ragione che il Principe Alberto II visita regolarmente le terre francesi e italiane dei suoi antenati.

© Direzione della Comunicazione / Frédéric Nebinger