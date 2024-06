Les 6 trottoirs roulants de l’une des galeries les plus empruntées par les travailleurs vont être remplacés

Les trottoirs roulants de la Galerie Prince Pierre entre la gare et la Condamine © Direction de la Communication – Manuel Vitali

Les travaux dureront presque un an et ne devraient pas faciliter les déplacements des travailleurs.

Dans le cadre de son engagement continu à améliorer la mobilité et l’accessibilité au sein de la Principauté, le Gouvernement Princier annonce le remplacement des six trottoirs roulants de la Galerie Prince Pierre. Bien connue des travailleurs transfrontaliers, cette galerie relie la gare à l’allée Lazare Sauvaigo dans le quartier de la Condamine et des milliers de voyageurs la traversent chaque jour.

Les travaux de remplacement débuteront le 19 juin 2024 et s’achèveront le 30 avril 2025. Conscient que l’artère est très fréquentée et soucieux de minimiser les perturbations pour les usagers, le Gouvernement Princier veillera à ce qu’une partie des trottoirs roulants reste en service durant toute la période des travaux. Les cheminements piétons, au centre des trottoirs roulants, resteront accessibles en permanence.

Les nouveaux trottoirs remplaceront les anciens installés en 2000. Ils permettront le redémarrage automatique en cas de sollicitation du bouton d’arrêt, garantissant ainsi une continuité de service optimale. Ils devraient aussi être plus performants. Une bonne nouvelle pour les travailleurs.

Ces six remplacements s’intègrent dans le cadre du plan de renouvellement des liaisons mécaniques lancé en 2020 par le Gouvernement. Ils viendront s’ajouter aux 50 appareils déjà remplacés depuis.