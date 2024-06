Rencontre stratégique entre le président du Conseil National et les maires des communes limitrophes

M. Fabrice Notari, président de la Commission des Relations Extérieures, M. Jean-Jacques Raffaele, maire de La Turbie, et M. Thomas Brezzo, président du Conseil National © Conseil National

Le président du Conseil National, M. Thomas Brezzo, a récemment rencontré les maires de quatre communes limitrophes pour discuter des enjeux cruciaux de la mobilité et du logement pour les salariés actifs de la Principauté.

M. Thomas Brezzo s’est entretenu successivement avec les maires de La Turbie, Cap d’Ail, Beausoleil ainsi que Roquebrune Cap-Martin. Les discussions ont principalement porté sur les défis liés à la mobilité et sur la nécessité de développer des logements pour les salariés actifs de la Principauté.

Publicité

M. Thomas Brezzo et M. Gérard Spinelli, maire de Beausoleil © Conseil National

M. Thomas Brezzo et M. Patrick Césari, maire de Roquebrune Cap-Martin © Conseil National

Ces entretiens, stratégiques pour les différents représentants, visent à renforcer les relations et la coopération entre la Principauté et ses communes voisines. Lors de ces rencontres, M. Brezzo s’est engagé à trouver des solutions durables aux défis communs et à renforcer les liens entre les différentes collectivités locales.

Une initiative qui s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer l’attractivité professionnelle de Monaco et à améliorer la qualité de vie de ses résidents et salariés.

M. Thomas Brezzo et M. Xavier Beck, Maire de Cap d’Ail © Conseil National

M. Thomas Brezzo avec M. Gérard Spinelli, maire de Beausoleil © Conseil National

Ces entretiens seront approfondis lors de prochaines réunions prévues pour la fin du mois de juillet au Conseil National, en présence de Fabrice Notari, président de la Commission des Relations Extérieures, des élus monégasques et ceux des communes voisines.

« En dix ans de carrière, je n’ai jamais vu ça » : Comment une crise de l’immobilier majeure affecte les communes limitrophes