Top Marques Monaco : retour en images sur le prestigieux salon automobile édition 2024

Nous avons sélectionné pour vous quelques clichés de la 19e édition du salon Top Marques Monaco.

Du 5 au 9 juin, le célèbre salon automobile Top Marques est de retour au Grimaldi Forum ! Inauguration officielle du salon par Monsieur Pierre Dartout, Ministre d’État, lancements européens et mondiaux, innovations incroyables à la pointe de la technologie, modèles classiques et intemporels… Au total, plus de 190 véhicules sont exposés sur 10 000m² !

© Astrid Berges / Monaco Tribune © Astrid Berges / Monaco Tribune © Astrid Berges / Monaco Tribune © Astrid Berges / Monaco Tribune La célèbre influenceuse automobile Supercar Blondie © Astrid Berges / Monaco Tribune © Astrid Berges / Monaco Tribune Le jeune et talentueux Aran à retrouver sur @aran.artist © Astrid Berges / Monaco Tribune Louis Ducruet et GMK © Astrid Berges / Monaco Tribune GMK est devenu le premier propriétaire d’une Audi RS 6 Avant GT en Europe © Astrid Berges / Monaco Tribune

Le Prince Albert II au volant du Tesla Cybertruck d’Elon Musk