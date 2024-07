124 000 euros collectés lors du dîner de charité de l’Initiative Hellénique organisé par la Fondation Stelios

L’Initiative Hellénique a organisé un gala de collecte de fonds pour soutenir son Académie de basketball d’été. Plus de 124 000 euros ont été collectés lors de cet événement auquel a assisté l’un des sportifs les plus célèbres de Grèce, Nikos Galis.

Le deuxième événement annuel de charité de l’Initiative Hellénique à Monaco a été un succès retentissant. Il a récolté des fonds pour soutenir l’Académie Jeunesse d’été de l’Initiative Hellénique : un camp de basketball en partenariat avec Eurohoops pour les enfants âgés de 14 à 18 ans, issus de divers milieux socio-économiques. Le gala a été accueilli par Sir Stelios Haji-Ioannou, fondateur d’easyGroup et membre du Conseil d’administration de l’Initiative Hellénique, dans les locaux de sa Fondation en Principauté.

De très grandes personnalités dans le monde du sport et d’autres domaines ont assisté à l’événement. Le moment fort de la soirée a été le discours de l’invité d’honneur et légende du basketball grec Nikos Galis, qui a parlé de la contribution du sport à l’intégration sociale et à l’autonomisation des jeunes : « Nous devons enseigner des valeurs éthiques aux jeunes. Nous devons leur apprendre à ne pas discriminer, à ne pas avoir de barrières sociales et culturelles et à continuer de croire que le sport est une issue. C’est mon opinion et je la dirai jusqu’à ma mort : le sport unit le monde entier, toutes les nations », a-t-il déclaré.

L’Académie se tiendra pour la première fois en Grèce, à l’école Leonteios d’Athènes, du 1er au 26 juillet, en collaboration avec Eurohoops. Totalement gratuite pour les adolescents participants, elle combinera des séances d’entraînement de basketball avec une série d’activités récréatives et d’autonomisation visant à développer les compétences des adolescents, tant sur le terrain qu’en dehors. Deux cents enfants sont inscrits, soit le double de l’objectif initial ! Les places ont été attribuées en fonction de critères sociaux et économiques pour garantir la participation des enfants les moins privilégiés.

George P. Stamas, président du Conseil d’administration de l’Initiative Hellénique, a exprimé la « fierté et l’enthousiasme » de l’ONG à propos de cette initiative. « En nous inspirant du héros de notre jeunesse, Nikos Galis, nous poursuivons notre travail avec pour objectif que chaque action que nous entreprenons mette en avant le pouvoir de la coopération, l’autonomisation des jeunes et la valeur du service communautaire », a-t-il déclaré, en remerciant Sir Stelios pour son « hospitalité unique ».

Sir Stelios Haji-Ioannou a commenté : « Merci du fond du cœur à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd’hui à la Fondation Caritative Stelios Haji-Ioannou et qui ont soutenu une autre de nos importantes initiatives. Chacune de nos actions, chacun de nos efforts, quelle que soit la manière ou l’approche, a toujours le même objectif : le renforcement et l’autonomisation des jeunes grâce à des programmes qui combinent éducation, formation et, si possible, amusement ».

Pour plus d’informations sur l’Académie Jeunesse d’été de l’Initiative Hellénique, veuillez consulter le site : https://thiyouthacademy.org/el/.