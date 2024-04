Sir Stelios Haji-loannou rejoint le Conseil d’administration de The Hellenic Initiative

The Hellenic Initiative (THI) a annoncĂ© que Sir Stelios Haji-loannou, rĂ©sident monĂ©gasque, fondateur d’easyJet et propriĂ©taire du groupe de marques « easy », a rejoint son conseil d’administration.

FondĂ©e en 2012, THI est une organisation mondiale Ă but non lucratif qui « rassemble les Grecs et les Philhellènes de la diaspora pour investir en Grèce par le biais de programmes axĂ©s sur le dĂ©veloppement Ă©conomique et l’aide aux victimes de crise », investissant jusqu’Ă prĂ©sent plus de 22 millions de dollars en Grèce.

L’Initiative estime que le fondateur et prĂ©sident de la Stelios Philanthropic Foundation « apporte sa vision, son Ă©nergie et sa compassion Ă THI ». Cela nous rappelle Ă©galement que le milliardaire Sir Stelios a signĂ© The Giving Pledge (dirigĂ© par Bill et Melinda Gates et Warren Buffet) en 2017, par lequel il s’engage Ă donner la moitiĂ© de sa fortune Ă sa fondation caritative pour poursuivre son bon travail Ă perpĂ©tuitĂ©.

Sir Stelios fait don des revenus rĂ©currents des redevances de la famille Easy Ă l’organisation caritative enregistrĂ©e au Royaume-Uni « Stelios Philanthropic Foundation ». Ă€ titre d’exemple de l’impact de la Fondation en Grèce, THI mentionne l’acquisition d’un bâtiment historique dans le quartier de Plaka Ă Athènes, qui fait office de salle de confĂ©rence et est mis Ă la disposition de toute organisation caritative grecque enregistrĂ©e pour organiser gratuitement ses Ă©vĂ©nements caritatifs.

George P. Stamas, prĂ©sident du conseil d’administration de THl, a dĂ©clarĂ© : « THI est toujours Ă la recherche des entrepreneurs et des constructeurs de marques emblĂ©matiques les plus dynamiques, et nous sommes donc ravis d’accueillir Sir Stelios au sein de notre conseil d’administration ».

Le prĂ©sident du conseil d’administration, Andrew N. Liveris, a ajoutĂ© : « Les efforts de THl, qui combinent le dĂ©veloppement Ă©conomique – en mettant l’accent sur la stimulation des startups et la crĂ©ation d’emplois – et le soutien philanthropique… bĂ©nĂ©ficiera grandement de l’arrivĂ©e de Sir Stelios au sein de son conseil d’administration ».

Sir Stelios a accepté de diriger la section monégasque de The Hellenic Initiative et organisera une collecte de fonds caritative à Monaco le 25 juin 2024 pour collecter des fonds pour l’académie d’été des jeunes appelée THI Summer Youth Academy à Athènes.

