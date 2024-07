E1 Series : Victoire de l’équipe de Tom Brady lors du Grand Prix de la mer

Le nouvel événement sportif allie performance et respect de l’environnement grâce aux technologies de pointe.

Ce week-end, Monaco a accueilli la quatrième manche des E1 Series, le premier championnat du monde entièrement dédié aux bateaux électriques. Modernes, silencieux et rapides, les neuf équipes se sont affrontées ce week-end à l’entrée du Port Hercule, l’un des plus beaux lieux de la Méditerranée.

Rodi Basso, co-fondateur et PDG d’E1, a souligné au micro de Monaco Info l’exclusivité de cette compétition : « L’E1 est le seul championnat du monde dédié aux bateaux électriques. Nous avons obtenu une licence pour les 25 prochaines années pour organiser des compétitions avec cette technologie, qui bien sûr est une technologie durable. Nos bateaux sont 100% électriques, ce qui implique zéro émission. La conception et l’ingénierie du bateau permettent de ne produire aucune vague et le bruit émis est incroyablement faible, ce qui est très important pour la faune marine. »

Une compétition intense

Les courses E1 ne se résument pas qu’à la technologie. La compétition est intense, exigeant des pilotes une grande dextérité et une bonne stratégie. Les équipes, composées d’un homme et d’une femme, se relaient durant les sessions et leur temps est additionné pour avoir la performance totale.

Le format de la course, avec son système de boost permettant de passer de 40 à 50 nœuds, ajoute une dimension stratégique supplémentaire et un peu de suspens. Bien utiliser, il peut faire toute la différence.

Une troisième victoire pour l’équipe Brady

Neuf équipes étaient en lice chacune portant le nom et le soutien d’une star comme Rafael Nadal, Tom Brady, Will Smith, Marc Anthony, Steve Aoki ou encore Didier Drogba. Alors que les essais libres se déroulaient samedi matin et les qualifications l’après-midi, le grand jour avait lieu dimanche avec les demi-finales, le matin, et la finale en fin d’après-midi.

C’est finalement l’équipe de Tom Brady et ses deux coureurs Sam Coleman et Emma Kimilainen qui l’ont remporté lors d’une finale palpitante. Cela porte leur nombre de victoires à trois sur les quatre manches déjà passées.

Prochaine destination, le Lac de Come le 24 août prochain pour la 5ème manche de cette saison.