Ferrare : la « ville idéale » où il fait bon vivre

A quelques heures en voiture ou en train de Monaco et de la Côte d’Azur, la région Emilie-Romagne est connue pour être l’un des centres de la gastronomie italienne. Située entre la riche région du Veneto et la célèbre Toscane, elle propose une expérience italienne authentique, loin des circuits touristiques habituels.

Après la découverte de la ville de Parme, direction Ferrare. Dans sa mission de développer le tourisme en Italie et notamment auprès de destinations moins connues que d’autres, la Chambre de Commerce Italienne de Nice a décidé de faire découvrir cette petite ville pleine de charme et idéalement située à mi-chemin entre Venise, Bologne et Florence.

Publicité

Une ville sereine et vivante à la fois

Les vélos sont omniprésents dans la ville. Il faut dire que son ghetto juif parfaitement conservé, ses petites rues charmantes sans aucun dénivelé et les perspectives pittoresques qu’elles offrent à chaque coin de rue encouragent à son utilisation. Il se dit que chaque Ferrarais possède trois vélos. Un moyen de locomotion doux qui profite au calme de la ville et à la sérénité dont font preuve les 130 000 habitants.

Une petite rue typique de la ville médiévale © Monaco Tribune / Théo Briand

Ferrare n’en est pas moins une ville animée qui accueille tout au long de l’année divers événements culturels et festifs. Parmi les plus notables, le Palio, une compétition médiévale, le grandiose spectacle pyrotechnique du Nouvel An (Incendio del Castello) et le festival du journalisme international où journalistes et visiteurs du monde entier se retrouvent pour parler de divers sujets de société.

© Pier Luigi Benini

Le Palio de Ferrare met en compétition les quartiers de la ville © Pier Luigi Benini

L’incendie du château a lieu pour fêter le Nouvel An © Pier Luigi Benini

L’illustre famille d’Este

Ferrare doit une grande partie de son développement à la famille d’Este, qui a régné sur la ville pendant plus de 400 ans, de 1146 à 1598. C’est Nicolò III d’Este, au début du 15ème siècle, qui fait entrer la ville dans l’Histoire à l’aide d’une diplomatie exceptionnelle, une prospérité jamais égalée et l’accueil du concile œcuménique du Pape Eugène IV. Sacré coureur de jupons, la légende raconte qu’il aurait eu plus de 800 enfants et qu’aujourd’hui les habitants des environs seraient tous des descendants directs de Nicolò III.

Son fils légitime, Borso d’Este, a poursuivi l’expansion et l’enrichissement de la ville, recevant les villes de Modène et de Reggio et étant fait duc par le Pape. Un autre fils de Niccolò III, Ercole I d’Este, a profondément transformé la ville en la modernisant selon les canons de la Renaissance. Pour répondre au fort afflux d’habitants, quatre nouveaux quartiers ont été construits autour d’un point central : le Palais des Diamants. Précurseur de l’urbanisme moderne, la nouvelle ville a été planifiée selon des rues perpendiculaires.

Urbino, l’art en toute intimité : ville universitaire riche d’histoire

Les remparts de Ferrare, qui entourent encore la ville aujourd’hui, sont l’un des témoignages les plus impressionnants de son histoire médiévale et Renaissance. Bien qu’ils aient perdu leur fonction défensive, ils sont maintenant aménagés en espaces verts où les habitants et les visiteurs peuvent se promener ou se déplacer en vélo. Ces 8 km de remparts sont devenus les poumons verts de la ville.

© Pier Luigi Benini

Des palais pour abriter les ducs d’Este

Le château d’Este agit comme un phare dans la ville, il est le point de référence de tous les Ferrarais. Imposant et majestueux, ce château fort se dresse au milieu de douves encore conservées. Initialement, le château se trouvait aux abords d’un des bras du Pô qui, non loin, se jette dans la mer Adriatique dans un delta à la riche faune et flore.

Les prisons situées sous le château, au niveau de l’eau, ont accueilli de nombreux prisonniers dont le propre fils de Niccolò III, Ugo, qui a eu le malheur d’entretenir une liaison avec la femme de son père du même âge que le fils. Elles sont, par ailleurs, tristement célèbres pour leur insalubrité, le manque total de lumière et les inondations qui pouvaient noyer les prisonniers.

Les prisonniers écrivaient leurs noms à la chandelle au plafond de leur cellule © Monaco Tribune

Le Palais Schifanoia, agrandi par Borso d’Este pour fêter son nouveau titre de duc, est un autre joyau de la ville. Sa salle des Mois, longue de 500m est ornée de fresques représentant les douze mois de l’année et les douze signes du zodiaque, une merveille artistique créée pour l’occasion.

Le palais était destiné aux plaisirs et aux divertissements comme son nom l’indique (Schifanoia signifie « échapper à l’ennui »). Sa façade extérieure était entièrement peinte montrant la richesse de la famille. Au départ pour Modène de la famille d’Este, le palais a servi de manufacture de tabac et également de dépôt de bois, sa longueur s’y prêtant particulièrement bien.

© Pier Luigi Benini

Le Palais des Diamants, ainsi nommé en raison de sa façade ornée de pointes de diamant en marbre, le symbole de la famille d’Este, est aujourd’hui une pinacothèque abritant de nombreuses œuvres d’art, notamment celles produites par l’école de Ferrare.

A l’origine, une ville au bord de l’eau

Si maintenant le Pô passe plus loin du centre-ville, à la Renaissance et au Moyen-Âge, celui-ci passait dans la ville et lui permettait d’avoir un port tout proche contribuant à son économie.

Le Pô de Volano, une branche du fleuve, permet toujours de découvrir le patrimoine fluvial de la ville. Un Allemand installé à Ferrare perpétue la tradition en organisant des excursions à bord de la Nena, un ancien vaporetto vénitien, offrant une balade enchantée sur le Pô. La croisière permet de découvrir la riche faune et flore des rives, avec des oiseaux tels que les aigrettes, hérons, oies sauvages et cormorans, tout en écoutant les histoires et légendes locales.

Arezzo, le paradis toscan : paysage de carte postale par excellence

Une ville à savourer

En matière de gastronomie, Ferrare ne déçoit pas. Comme le reste de la région, la ville propose des plats délicieux et authentiques. Parmi les spécialités locales, les Capellaci di zucca (raviolis à la courge) et l’original Pasticcio ferrarese (une tourte aux pâtes, champignons et truffes) sont incontournables.

Que serait l’Italie sans ses glaces ? Pour déguster l’une des meilleures glaces de la Botte direction le glacier K2 sur la Via Armari. Délice garanti.

La rue Giuseppe Mazzini est l’artère commerçante de la ville © Monaco Tribune / Théo Briand

Ferrare, avec son riche patrimoine historique, sa qualité de vie exceptionnelle et son authenticité préservée, mérite le titre de « ville idéale ». Loin des foules touristiques, elle offre une expérience unique et mémorable. Que ce soit pour ses monuments, ses événements culturels ou sa gastronomie, Ferrare est une destination à découvrir pour tous ceux qui cherchent à explorer une facette différente et plus intime de l’Italie.

Pour plus d’informations sur la ville et ses activités : Visit Ferrara