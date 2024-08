Brest accueille le Prince Albert II : souvenirs, histoire et sport à l’honneur

Le Prince Albert II et Jean-François Quérat © Préfecture maritime et commandement en chef Atlantique

Un voyage qui a rappelé au Souverain ses jeunes années.

Après les Jeux Olympiques de Paris, le Prince Albert II a fait une petite échappée à Brest, au frais et loin de la canicule qui règne dans le sud de la France. Lundi dernier, le Souverain s’est rendu dans le Finistère, en Bretagne, pour retrouver une vieille connaissance : Jeanne d’Arc.

Ce porte-hélicoptères éponyme de l’héroïne française, avait accueilli le Prince Albert II entre septembre et 1981 et avril 1982 lorsque le Souverain était jeune officier en formation. Ce bâtiment aux dimensions hors-normes, 181,38 m de long et 24 m de large, n’existe malheureusement plus aujourd’hui puisqu’il a été démantelé en 2010.

© Préfecture maritime et commandement en chef Atlantique

Reçu par le vice-amiral d’escadre Jean-François Quérat, préfet maritime pour l’Atlantique, ainsi que par François Cuillandre, maire de Brest, le Prince Albert II a pu découvrir l’exposition « La Jeanne, fille de Brest » aux ateliers des Capucins. Cette exposition retrace la vie de ce navire de la Marine nationale française qui a notamment servi d’école pour les futurs officiers de la Marine.

Dans le château de Brest, le Souverain a également pu visiter le Musée national de la Marine. Et pour ne pas oublier les Jeux Olympiques, qui viennent à peine de se terminer, le Prince a également découvert l’exposition temporaire « Jeux sur l’eau, en quête de victoires » dédiée au volet nautique des jeux avec cinq disciplines phares la voile, l’aviron, le motonautisme, le canoë-kayak et le surf.