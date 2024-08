Le Prince Albert II évoque la magie des Jeux Olympiques et la performance des Monégasques

Le Souverain a suivi attentivement les Jeux Olympiques de Paris 2024 et voici ce qu’il en a pensé.

Athlétisme, basketball, volley-ball, judo, natation… En tant que grand amateur de sport, le Prince Albert II était dans les tribunes de nombreuses épreuves lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. C’est donc tout naturellement qu’il a donné son avis sur la compétition au micro de Monaco Info.

À quelques jours de la cérémonie de clôture, le Prince Albert II a exprimé son admiration pour cette nouvelle édition des Jeux Olympiques. Il a commencé par dire que « ce sont de très beaux jeux », qu’ « il y avait certaines craintes au début, certaines appréhensions sur beaucoup de plans différents. » Au final, « ils se sont déroulés dans un état d’esprit extraordinaire avec un engouement et une incroyable participation du public. » Pour le Souverain, cet enthousiasme débordant des spectateurs « va donner un élan non seulement au sport français mais au mouvement olympique en général. »

L’avis du Prince Albert II sur la délégation monégasque

Lorsque la journaliste de Monaco Info évoque la délégation monégasque, exemplaire en matière de parité avec trois athlètes féminins et trois athlètes masculins, le Prince Albert II a partagé son ressenti. « On aurait aimé voir d’autres résultats, je ne parle pas du tout de médailles, mais on pensait qu’on allait peut-être être un peu mieux classés », a-t-il expliqué, avant de souligner l’essence même des Jeux Olympiques en ajoutant : « Mais voilà, c’est le sport, c’est la compétition. Les Jeux Olympiques sont une compétition à part, un festival de sport et ça va bien sûr bien au-delà de cela ! »

Même si aucun des athlètes monégasques n’a rapporté de médailles olympiques, l’époux de la Princesse Charlène salue tout de même les performances des sportifs rouge et blanc : « Je suis très fier de notre participation dans l’ensemble, ils ont fait honneur à la Principauté. »