Il Principe Alberto II rievoca la magia delle Olimpiadi e le performance dei monegaschi

Il Sovrano ha seguito con attenzione i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ecco le sue riflessioni.

Atletica, pallacanestro, pallavolo, judo, nuoto… Da grande appassionato di sport quale è, il Principe Alberto II ha assistito in tribuna a molti degli eventi di Parigi 2024. È sembrato quindi più che logico che condividesse le sue impressioni con Monaco Info.

Qualche giorno prima della cerimonia di chiusura, il Principe Alberto II ha espresso la sua ammirazione per questa nuova edizione delle Olimpiadi. Ha esordito dicendo: “sono particolarmente belle. […] All’inizio c’erano alcuni timori, alcune apprensioni su più livelli”. Alla fine, “si sono svolte con uno spirito straordinario, con un entusiasmo e una partecipazione del pubblico incredibili”. Per il Sovrano, questo entusiasmo sfrenato da parte degli spettatori “darà una spinta non solo allo sport francese ma al movimento olimpico in generale”.

Cosa pensa il Principe Alberto II della delegazione monegasca

Quando il giornalista di Monaco Info ha parlato della delegazione monegasca, un modello in termini di parità di genere con tre atlete e tre atleti, il Principe Alberto II ha condiviso i suoi pensieri. “Avremmo voluto vedere risultati diversi, non parlo assolutamente di medaglie, ma pensavamo di poterci classificare un po’ più in alto”, ha spiegato, prima di sottolineare l’essenza stessa dei Giochi Olimpici e aggiungere: “Ma questo è lo sport, questa è la competizione. Le Olimpiadi sono una competizione a sé stante, un festival dello sport, e naturalmente vanno molto oltre!”

Anche se nessuno degli atleti monegaschi ha portato a casa una medaglia olimpica, il marito della Principessa Charlène ha comunque elogiato le performance degli atleti del Principato: “Sono molto orgoglioso, nel complesso, della nostra partecipazione. Hanno reso onore al Principato”.