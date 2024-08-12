Князь Альбер II – о волшебстве Олимпийских игр и достижениях монегасков

Князь внимательно следил за Олимпийскими Играми 2024 года в Париже. Вот, что он о них думает.

Легкая атлетика, баскетбол, волейбол, дзюдо, плаванье… Князь Альбер II – большой любитель спорта, он был на трибунах многочисленных состязаний Олимпийских игр 2024 года в Париже. Естественно, он поделился своим мнением о соревнованиях в эфире Monaco Info.

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За несколько дней до церемонии закрытия Князь Альбер II выразил своё восхищение этими Олимпийскими играми. Он начал с того, что «игры были прекрасными» и что «сначала у него были некоторые опасения, некоторая тревога по различным вопросам». В конце концов, «игры прошли в невероятном духе, с воодушевлением и активным участием публики». Князь считает, что этот неудержимый энтузиазм публики «даст толчок не только французскому спорту, но и олимпийскому движению в целом.»

Князь Альбер II встретился с добровольцами Красного Креста Монако, работающими на Олимпийских играх

Мнение Князя Альбера II о монакской делегации

Когда журналистка Monaco Info заводит разговор о монакской делегации, образцовой по паритету – три спортсмена и три спортсменки, – Князь Альбер II разделяет ее впечатления. «Хотелось бы видеть другие результаты, я имею в виду не количество медалей, а, может быть, более высокие места», объяснил он, подчеркнув сам смысл Олимпийских игр: «Но спорт есть спорт, это – соревнование. Олимпийские игры – особое соревнование, фестиваль спорта, они имеют более широкое значение!»

Несмотря на то, что монакские спортсмены не привезли домой олимпийские медали, супруг Княгини Шарлен поприветствовал достижения красно-белых атлетов: «В целом я очень горжусь нашим участием, спортсмены оправдали надежды Княжества.»