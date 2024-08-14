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Брест принимает Князя Альбера II: воспоминания, история, спорт…

Автор: Théo Briand
Опубликовано 14 августа 2024
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Князь Альбер II и Жан-Франсуа Кера © Управление военно-морского округа и главное командование Атлантики
Автор: Théo Briand
- 14 августа 2024

Это путешествие напомнило Князю его молодость.

После Олимпийских игр в Париже Князь Альбер II заглянул в прохладный Брест, подальше от жары, царящей на юге Франции. В понедельник Князь приехал в департамент Финистер, в Бретань, на встречу со старой знакомой – Жанной д’Арк.

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Этот вертолётный авианосец, названный в честь французской героини, принимал Князя Альбера II с сентября 1981 по апрель 1982 года, когда Князь был курсантом военного училища. Этого колоссального судна – 181,38 метров в длину и 24 метра в ширину – к сожалению сегодня уже нет, оно было демонтировано в 2010 году.

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© Управление военно-морского округа и главное командование Атлантики

Князя Альбера II принимал вице-адмирал эскадры Жан-Франсуа Кера, командующий военно-морским округом Атлантики, а также Франсуа Кюйандр, мэр Бреста. Князь осмотрел выставку «Жанна, дочь Бреста» в культурном центре «Капуцины». Экспозиция рассказывает историю этого судна ВМФ Франции, которое, в частности, послужило школой для будущих офицеров морского флота.

Князь Альбер II – о волшебстве Олимпийских игр и достижениях монегасков

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В замке Бреста Князь также посетил Национальный музей ВМФ. А чтобы не забыть Олимпийские игры, которые только закончились, Князь также посетил временную экспозицию «Игры на воде – в поисках победы», посвященную водным видам спорта на Играх, включающих парусный спорт, греблю, водно-моторный спорт, каноэ-байдарку и сёрфинг.

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© Управление военно-морского округа и главное командование Атлантики
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