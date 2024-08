Des lycéennes au cœur du Conseil National : leurs idées pour un Monaco plus vert

Dans un rapport d’intention consultable publiquement, les trois lycéennes sèment quelques idées pour une Principauté plus durable.

La parole à la jeunesse ! Le 23 juillet dernier, trois lycéennes ont présenté leurs travaux et leurs idées d’amélioration devant les élus du Conseil National de Monaco pour une « Une Principauté plus durable ». Avec cette initiative, le Conseil National continue de démontrer son engagement à laisser place aux jeunes et à leurs idées novatrices pour l’avenir de la Principauté.

Les propositions de Tara Eastwood, Lola Palmaro et Alyssa Rinaldi, issues de plusieurs mois de travail intensif sous la supervision de Mathilde Le Clerc, Présidente de la Commission de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, ont su intéresser l’audience par leur pertinence et leur faisabilité. Voici un aperçu des idées phares qui ont émergé de leur travail :

1. Réduction de l’empreinte carbone des transports :

Les jeunes lycéennes ont souligné l’importance de renforcer l’infrastructure pour les mobilités douces. Parmi leurs propositions, la création de pistes cyclables continues et l’implantation de nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques.

Elles ont également suggéré le développement de plus de journées de l’environnement avec bus gratuits, l’amélioration de la fréquentation des bus de nuit en augmentant leur fréquence et le port du casque obligatoire sur les deux roues.

2. Amélioration de la gestion des déchets :

Dans une perspective d’économie circulaire, Tara, Lola et Alyssa ont proposé une série de mesures visant à encourager le tri des déchets à la source et à réduire le volume de déchets non recyclés. Leur plan inclut l’installation de stations de tri supplémentaires au sein des immeubles et des établissements scolaires qui ne font pas le tri afin de sensibiliser les jeunes à ce geste citoyen.

Elles proposent aussi d’organiser des vide-greniers ou des braderies plus régulièrement pour offrir une seconde vie aux vêtements et aux objets. Dernier point, elles souhaitent l’interdiction de la « Puff » à usage unique de façon à préserver aussi bien l’environnement que la santé des jeunes.

3. Amélioration du cadre de vie :

Pour développer le confort des habitants, les trois lycéennes aimeraient que la Principauté déploie de larges espaces ombragés en favorisant la végétalisation dans toute la ville, permettant de rafraîchir la température de l’air.

Pour lutter contre les nuisances sonores, Lola, Alyssa et Tara ont eu l’idée d’encadrer la circulation et les horaires de passage des camions et d’engins en ville en créant des zones de déchargement et de livraison en périphérie de la ville et de renforcer la réglementation sur les travaux de nuit et en limiter les dérogations.

« Une expérience incroyable »

A l’issue de l’exercice complexe, les trois lycéennes ont exprimé leur gratitude pour cette opportunité exceptionnelle et ont exhorté tous les jeunes à se lancer dans le projet pour faire valoir ses idées.

« Ça a été une expérience incroyable de pouvoir parler dans l’hémicycle, de pouvoir présenter notre projet aux élus, à nos parents. La répétition m’a beaucoup appris, elle m’a fait avoir confiance en moi, oser parler devant la caméra ce qui va aider pour les études mais également pour les examens », a partagé Lola Palmaro avec enthousiasme.

Tara Eastwood a elle déclaré : « J’ai adoré parler devant les élus et défendre mon projet. Je trouve ça très enrichissant comme expérience. »

« C’est super ! » a ajouté Alyssa Rinaldi avant de reprendre : « on apprend plein de trucs pendant les séances. Il y a une équipe pédagogique incroyable. On a l’impression de faire bouger les choses, de faire entendre nos idées. »

Ces jeunes femmes n’hésitent pas à encourager d’autres jeunes à s’investir dans de telles initiatives. « Pour les jeunes qui hésitent à participer, je leur dirais de foncer », conseille Lola Palmaro. Tara Eastwood complète : « C’est une opportunité unique de pouvoir participer à la vie de Monaco. »

Pour consulter le rapport complet de leurs travaux, rendez-vous ici.