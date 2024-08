Mercato 2024 : Youssouf Fofana quitte l’AS Monaco et rejoint le Milan AC

Au milieu, Youssouf Fofana © AS Monaco

L’AS Monaco a officiellement annoncé le départ de Youssouf Fofana, 25 ans, pour le Milan AC. Après quatre ans et demi en Principauté, le milieu de terrain international français rejoint l’un des clubs les plus prestigieux de Serie A.

Arrivé en janvier 2020 en provenance du Racing Club de Strasbourg, Fofana a disputé 175 matchs avec l’AS Monaco, inscrivant 7 buts et délivrant 15 passes décisives. Il a également contribué à plusieurs campagnes européennes et a été un acteur clé dans les succès récents du club monégasque, notamment les podiums de Ligue 1 en 2021, 2022 et 2024.

Publicité

Ses performances remarquables lui ont permis de décrocher sa première sélection en équipe de France en septembre 2022 et de contribuer à l’ascension des Bleus jusqu’en finale de la Coupe du Monde en 2022 au Qatar, puis en demi-finale de l’Euro 2024.

À 25 ans, Youssouf Fofana entame désormais un nouveau chapitre de sa carrière en Italie, avec l’ambition de briller sous les couleurs du Milan AC.

Ligue 1 : L’AS Monaco surclasse l’AS Saint-Étienne et entame la saison en beauté