MonacoUSA : 80 ans plus tard, on célèbre la libération de Monaco

Le 3 septembre sera un jour de fête sur le Rocher, marquant le 80e anniversaire de la libération de Monaco par les Alliés, principalement des troupes américaines, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Dans le cadre des célébrations, MonacoUSA organisera un événement de networking au Castelroc, sur la place du Palais, de 18 heures à 20 heures. L’entrée sera gratuite et ouverte également à ceux qui ne sont pas membres de l’association. Une tombola sera organisée, un bar payant sera à votre disposition et un prix pour le meilleur look sera décerné. C’est le moment de ressortir vos vêtements militaires vintage !

Publicité

MonacoUSA, « cheerleaders » de la vie sociale en Principauté depuis 50 ans

Juste avant, le Comité de Commémoration d’époque de Monaco (C.C.E.M.) organisera des animations dans les rues de Monaco tout au long de la journée. Des uniformes historiques, du matériel et des véhicules d’époque seront exposés, tandis qu’un défilé partira de l’avenue Saint-Laurent jusqu’à la place du Palais, auquel participeront des membres du conseil d’administration de MonacoUSA.

MonacoUSA prévoit également de nombreux autres événements pour le reste de l’année et jusqu’en 2025, dont certains réservés aux membres. Pour ne rien manquer de ces festivités, pourquoi ne pas adhérer ? Toutes les nationalités sont les bienvenues et l’adhésion coûte 120 € par an. Il suffit d’envoyer un courriel à monacousa.mc@gmail.com pour obtenir un formulaire d’inscription.

Le Prince Albert II dans le Var pour les commémorations des 80 ans du Débarquement