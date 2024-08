Paris 2024 : Lisa Pou atteint la 18e place au 10km de natation marathon

Pas de podium pour la dernière athlète monégasque en lice aux Jeux de Paris 2024.

Le 8 août 2024 était le jour tant attendu par l’athlète monégasque Lisa Pou : l’épreuve de natation marathon de 10 km dans la Seine.

Face au Prince Albert II, à la Princesse Alexandra de Hanovre et à son compagnon Ben-Sylvester Strautmann venus assister à la course, la porte-drapeau de sa délégation aux JO a dû redoubler d’efforts pour nager pendant deux heures, dont la moitié à contre-courant, contre un débit trois fois supérieur à la normale.

Une course plus que difficile

Au final, Lisa Pou a terminé 18ème en réalisant la boucle de 1,67km tracée entre les ponts Alexandre-III et de l’Alma en 2h07’05’’4. Et c’est la déception qui primait pour elle une fois revenue sur la terre ferme. « Je n’étais pas à 100% physiquement, c’est vrai. Mais je me sentais quand même plutôt bien. La course ne s’est pas bien passée. C’était la survie, du début jusqu’à la fin. Je suis très déçue de mon résultat », a expliqué la nageuse de 25 ans avant d’accuser le coup. « Clairement, le courant était très inhabituel. Ça se jouait à quelques centimètres près. Les caps qu’on devait prendre devaient être très précis. Je pense ne pas avoir été assez bonne. Me retrouver avec un tel écart par rapport à la première, ce n’est pas normal. »

C’est donc la Néerlandaise Sharon van Rouwendaal (2h03’34’’2), l’Australienne Moesha Johnson (2h03’39’’7) et l’Italienne Ginevra Taddeucci (2h03’42’’8) qui se sont partagées le podium malgré les conditions aquatiques très compliquées.

Quoi qu’il en soit, Lisa Pou garde un état d’esprit positif : « Maintenant, je vais et je me dois de repartir de l’avant. Ces Jeux de Paris ne sont pas une fin en soi. Ça va me remotiver pour la suite. J’espère revenir encore plus forte l’an prochain. »