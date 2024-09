Classic Caspian Caviar : le luxe d’un bar à caviar et champagne au cœur de Monaco

Lars Langhein et Arwin Kouhestani Farouji ont su se tailler une place de choix dans le monde exigeant du caviar. Fondateurs de Classic Caspian Caviar, ils ont pour ambition de redéfinir l’expérience de cette délicatesse millénaire, en proposant des produits exceptionnels, distribués dans les restaurants les plus prestigieux d’Europe. Retour sur l’histoire d’une marque qui allie savoir-faire traditionnel et innovation.

Classic Caspian Caviar ne se contente pas de proposer du caviar, elle en fait tout un art. Pour Lars Langhein, ancien étudiant de l’International University of Monaco (IUM), le caviar est bien plus qu’un simple produit de luxe : « Le caviar est un plaisir très ancien, cultivé depuis plus de 2 000 ans », explique-t-il. Avec cette philosophie, il cherche à préserver et sublimer les méthodes ancestrales de production, tout en s’appuyant sur des pratiques modernes et durables.

Tous les esturgeons de Classic Caspian Caviar proviennent de fermes certifiées, où les animaux nagent dans de l’eau de mer fraîche, un environnement qui leur garantit une croissance naturelle. « Nos esturgeons grandissent dans des conditions presque identiques à celles des poissons sauvages, ce qui confère à notre caviar un goût authentique et raffiné », précise Lars.

Le respect de la nature est une valeur fondamentale pour cette jeune entreprise, qui s’engage à préserver les stocks naturels tout en répondant à une demande internationale croissante.

© Classic Caspian Caviar

Des partenaires prestigieux et une distribution mondiale

En l’espace de quelques années seulement, Classic Caspian Caviar a su s’imposer parmi les plus grandes maisons. La marque allemande travaille aujourd’hui avec des partenaires de renom tels que la Pêcherie de Monaco, le Yacht Club de Monaco, et même le Palais Princier. Lars Langhein raconte avec fierté comment il a eu l’opportunité de faire goûter son caviar au Souverain lors du dernier Grand Prix de Monaco, qui fut un véritable succès.

Distribués dans neuf pays différents, les produits de Classic Caspian Caviar ont su séduire une clientèle exigeante. En France, ils sont présents dans une vingtaine de restaurants étoilés au Guide Michelin, et la liste ne cesse de s’allonger. L’objectif de Lars ? Continuer à étendre la distribution de son produit à travers toute l’Europe, tout en préservant l’excellence et la qualité qui font la renommée de sa marque.

© Classic Caspian Caviar

Un bar à caviar au cœur de Monaco

En ce mois de septembre, Classic Caspian Caviar a franchi une nouvelle étape en ouvrant un bar exclusif de caviar et champagne au Metropole Shopping Center de Monaco. Ce lieu luxueux, situé au niveau 0 du centre commercial, propose une expérience unique aux amateurs de gastronomie fine. En partenariat avec le Champagne Perrier-Jouët, ce bar offre aux visiteurs l’opportunité de déguster sur place les meilleurs caviars accompagnés des plus fins champagnes.

« Nous souhaitons offrir à nos clients une expérience luxueuse dans une ambiance élégante », déclare Lars. Ouvert du lundi au samedi, de 10h00 à 19h30, cet espace est déjà devenu une adresse incontournable pour les épicuriens de passage en Principauté. La philosophie du lieu est simple : permettre à chacun de vivre un moment d’exception, en découvrant des produits d’une qualité très haut de gamme.

Lars Langhein et son associé Arwin Kouhestani Farouji, fondateurs de la marque allemande qui s’est implantée à Monaco © Classic Caspian Caviar

Un engagement envers la durabilité

Loin des clichés du luxe ostentatoire, Classic Caspian Caviar mise sur la durabilité et le respect de l’environnement. L’entreprise n’utilise que des esturgeons issus de fermes éthiques, où les poissons sont élevés dans des conditions optimales : « Tout notre processus de production est pensé pour préserver les ressources naturelles et garantir un produit d’une qualité constante », insiste Lars.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté plus large de faire du caviar un produit accessible à tous les amateurs, sans pour autant sacrifier son caractère exclusif : « Nous voulons que chaque dégustation soit une découverte, une expérience à part entière, où la nature et l’excellence se rencontrent », conclut-il.

© Classic Caspian Caviar

Les différentes variétés de caviars proposées :

Caviar Baerii de Chine

Caviar Hybride de Chine

Caviar Osietra de Chine

Caviar Beluga d’Iran

Retrouvez Classic Caspian Caviar sur :

Site internet : https://www.classic-caspian-caviar.com/

Instagram : https://www.instagram.com/classic_caspian_caviar/

