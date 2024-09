La Princesse Caroline et Alexandra de Hanovre effectuent leur dernière visite à l’Espace Léo Ferré en hommage à l’artiste monégasque

L’exposition a désormais fermé ses portes, marquant ainsi la fin de la toute dernière exposition accueillie par l’Espace Léo Ferré.

Après le Prince Albert II, c’est à la Princesse Caroline et sa fille Alexandra de Hanovre de visiter à leur tour l’exposition photo dédiée à Léo Ferré « Dernière exposition photo de Léo Ferré à l’Espace Léo Ferré – vu à travers l’objectif d’Hubert Grooteclaes ».

Grâce aux clichés pris par le photographe belge Hubert Grooteclaes, le célèbre auteur, compositeur et interprète monégasque, décédé en 1993, s’est vu offrir un bref retour sur scène au cœur de la salle d’exposition qui porte son nom : l’Espace Léo Ferré.

Avec l’objectif de retracer les 46 ans de carrière de l’ancien chanteur monégasque, l’exposition, désormais fermée au public, était la toute dernière à être présentée avant que les locaux de la salle ne déménagent à l’îlot Pasteur.

Léo Ferré et Hubert Grooteclaes se connaissaient parfaitement et avaient partagé une relation fraternelle artistique pendant plus de trois décennies. A tel point que Grooteclaes avait dit : « Pour moi, l’avoir connu, c’est plus important que la photographie. »

Avec cette visite, la Princesse de Hanovre confirme son attrait à l’art et au milieu culturel qui est, par chance, riche en Principauté.