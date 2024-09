Le Prince Albert II célèbre les journées de l’Art-Bre 2024 à Roquebrune-Cap-Martin

Un évènement pensé en l’honneur de l’un des plus vieux oliviers de France situé dans le village de Roquebrune.

De nombreuses personnalités étaient présentes dans le parc du Cap-Martin, jeudi dernier, pour les journées de l’Art-Bre. Parmi eux, le Prince Albert II, Mélanie-Antoinette de Massy, présidente du Monte Carlo Country Club, Yvette Lambin Berti, secrétaire d’Etat accueillis par Patrick Césari, maire de Roquebrune-Cap-Martin et Martine Césari, présidente de l’Office d’Animation Touristique.

Cette 13e édition a été pensée comme une ode à la nature et à ceux qui ont influencé les années 30. Ainsi, plusieurs œuvres ont été inaugurées, dont le buste de Gabriel Hanotaux, réalisé par le sculpteur Romain Tiercin. Cette magnifique pièce rend hommage à l’ancien ministre qui a joué un rôle essentiel dans la préservation de l’olivier millénaire du vieux village, considéré comme l’un des plus anciens de France, et dans le rattachement du Cap-Martin et du quartier Carnolès à Roquebrune-Cap-Martin.

Au cours de cette promenade artistique à ciel ouvert, les invités ont également pu admirer l’exposition sur le Monte Carlo Country Club ainsi que les peintures de Joss Blanchard pour s’en mettre plein les yeux.