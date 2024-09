Le Qi Gong : l’allié bien-être de l’automne à l’Hôtel Métropole

Du yoga, de la boxe et des ateliers maquillage sont également proposés tout au long de la saison.

C’est l’automne, quoi de mieux que des ateliers spéciaux pour le bien-être et la remise en forme ? C’est ce que propose l’Hôtel Métropole au sein de son luxueux Spa Givenchy.

L’accueil du spa Givenchy de l’Hôtel Métropole © W.Pryce

Pratique ancestrale chinoise, le Qi Gong repose sur l’harmonie entre le corps et l’esprit. Nadège Caubel, experte en la matière, témoigne des bienfaits de cet art qu’elle a découvert en Chine : « J’étais souvent malade lors des changements de saison. C’était la crève habituelle, je pensais que c’était normal », raconte-t-elle. Depuis qu’elle a appris aux côtés des meilleurs maîtres en Chine, le Qi Gong est devenu une véritable philosophie de vie, et elle a observé une nette amélioration de sa santé. Elle ajoute que, peu à peu, le Qi Gong est d’ailleurs intégré dans le parcours de soin de plus en plus d’hôpitaux.

Les ateliers de Qi Gong proposés au Métropole sont l’occasion idéale pour s’essayer à cette pratique relaxante et énergisante. Basée sur des mouvements lents et des exercices de respiration profonde, elle permet de cultiver calme et souplesse, tout en apportant une détente physique et mentale.

Une discipline par mois

Bien connu maintenant de tous, le mois de septembre est dédié au yoga. Une bonne manière d’appréhender la rentrée effrénée. Trois séances sont encore prévues pour ce mois de septembre avant de passer au Qi Gong au mois d’octobre, tous les mardis de 10 heures à 11 heures.

En novembre, les séances de boxe auront pour objectif de révéler la force intérieure des participants, en tonifiant le corps et en renforçant la confiance en soi.

Le yoga a lieu tout le mois de septembre © Studio Phenix

