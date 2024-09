L’enseigne monégasque Beefbar s’installe au cœur du Vieux-Nice 

Le Petit Beefbar est déjà ouvert pour le dîner, du mardi au dimanche, de 19h à 23h et prochainement pour le déjeuner.

Avec sa façade bleu profond et ses chaises champêtre, impossible de rater le tout nouveau restaurant du Vieux-Nice : le Petit Beefbar. Petit frère du Beefbar, ce lieu chic à l’ambiance bistrot est le dernier-né des créations de Riccardo Giraudi. Et comme dans chacune de ses adresses, la qualité est au rendez-vous !

« J’aime la simplicité sans chichi, la qualité, les contrastes… A vrai dire, je fais des restaurants où j’aime moi-même aller déjeuner ou dîner » explique l’homme d’affaires.

Au menu, le chef exécutif Thierry Paludetto et le chef sur place, Yann Delion, ont imaginé des recettes rondement menées, tout en mettant à l’honneur les viandes sourcées aux quatre coins du monde qui font la renommée du Beefbar.

Il est ainsi possible de déguster des races uniques comme le Black Angus australien et américain, et le Wagyu américain mais aussi une salade Caesar infusée au miso, une pizza au pepperoni de bœuf, un onglet aux échalotes, des lasagnes à l’effiloché de boeuf de Kobe, du saumon cuit au barbecue dans une sauce yuzu unagi, un filet de bœuf mariné au miel et gingembre ou encore l’Ultimate Smash Cheeseburger. Les desserts ne sont pas en reste puisqu’il y a un flan pâtissier à la vanille de Tahiti et le fameux Marbled Chocolate Bar et son caramel coulant pour les plus gourmands.