Lutte contre le blanchiment d’argent : première réunion du Comité présidée par Didier Guillaume

Le Ministre d’Etat a appelé à la mobilisation de tous les acteurs pour atteindre les objectifs fixés d’ici 18 mois.

Ce vendredi, le Ministre d’État Didier Guillaume a présidé sa première réunion du Comité de Coordination et de Suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, la corruption, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

Pour cette session Samuel Vuelta Simon, secrétaire d’Etat, directeur des Services judiciaires, Lionel Beffre Conseiller – Ministre de l’Intérieur et Éric Arella, Contrôleur en charge de la direction de la Sûreté Publique, ont participé pour la première fois à ce Comité spécial.

Une priorité nationale

En guise d’ouverture, Didier Guillaume a exprimé sa gratitude envers les participants pour les progrès réalisés depuis « l’adoption du rapport d’évaluation mutuelle par le Comité Moneyval en décembre 2022. » Parmi les avancées, on retrouve l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie nationale complète, l’amélioration de la coopération au niveau national mais également à l’échelle internationale, la création de nouvelles autorités (A.M.S.F. et Service de gestion des avoirs saisis ou confisqués) et enfin l’accroissement du nombre d’enquêtes sur les affaires de blanchiment de capitaux.

Désireux de « protéger l’intégrité du système économique et financier monégasque », le Comité a adopté lors de cette séance, le mandat du Secrétariat Permanent, une nouvelle entité chargée de coordonner la mise en œuvre de la stratégie nationale « en assurant la transversalité des échanges et le suivi des travaux. »

Le Ministre d’Etat a également rappelé les exigences du Plan d’Action du GAFI, soulignant l’importance d’atteindre les objectifs fixés dans un délai de 18 mois. Didier Guillaume a insisté sur la nécessité de maintenir la mobilisation et l’engagement de l’ensemble des acteurs concernés.