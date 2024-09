Monaco Business : le rendez-vous incontournable des entrepreneurs de la Côte d’Azur

Le Ministre D’Etat Didier Guillaume et Pierre-André Chiappori, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Economie seront tous les deux présents.

Jeudi prochain, le Sea Club de l’hôtel Méridien Beach Plaza accueillera le 12ème Salon Monaco Business à partir de 8h30. Un rendez-vous incontournable pour les entrepreneurs monégasques et azuréens, offrant à tous ceux qui le souhaitent une journée d’échanges, de networking et de réflexions sur les défis économiques actuels.

Le bonheur, un enjeu majeur

Cette année, le salon met l’accent sur le bien-être et la santé à Monaco. En effet, qui dit réussite professionnelle dit souvent quête de sens et d’épanouissement personnel. C’est dans cette optique que le philosophe et ancien ministre Luc Ferry animera une conférence à 14h15 sur « La frénésie du bonheur ». Une autre conférence sur le sujet « Santé et bien-être à Monaco : un système exemplaire » aura lieu le matin à 9h25.

Un programme riche et varié

Au-delà du bonheur, le programme est dense et promet de satisfaire tous les curieux. Des conférences-débats sur des sujets aussi variés que la santé, le numérique ou encore la transition énergétique rythmeront la journée. Les entrepreneurs pourront également assister à des minutes de coaching et découvrir les dernières tendances en matière de storytelling.

Après le discours d’ouverture de M. Didier Guillaume, Ministre d’Etat, la CCI PACA et le Monaco Economic Board signeront un protocole d’accord de coopération économique.

Où et comment investir ? Les conseils d’un économiste d’un grand groupe bancaire

Le programme est à retrouver sur Monaco Business