Sursis pour une famille qui transportait 72 000 euros en liquide et souhaitait convertir une partie au Casino de Monte-Carlo

Le 29 août dernier, un père, sa compagne et le fils de celui-ci ont été arrêtés au Casino de Monte-Carlo après un comportement suspect sur les machines à sous, repéré et dénoncé par la sécurité de l’établissement. Lors de leur arrestation, les trois suspects transportaient près de 72 000 euros en espèces, non déclarés et qu’ils comptaient convertir en grandes coupures. Ce vendredi 6 septembre, le Tribunal correctionnel de Monaco a rendu son verdict.

Cette journée du jeudi 29 août s’annonçait parfaite pour cette famille venue de Cuneo, en Italie. Le père, chef de plusieurs entreprises dont un glacier-chocolatier implanté entre autres à Monaco, rue Princesse Caroline, décide d’emmener son fils, 20 ans, et sa compagne, 32 ans, voir Cristiano Ronaldo au tirage au sort de la Ligue des champions et de faire du shopping en attendant le grand moment.

Généreux, l’homme de 48 ans distribue des liasses d’une valeur de 15 000 euros à chacun afin de se faire plaisir en Principauté. Seul problème à ses yeux, les liasses étaient constituées de petites coupures (billets de 20 et 50 euros), bien trop petites pour acheter dans une boutique de luxe « sans avoir honte », explique-t-il lors de son audience.

Le père décide alors de faire un détour et d’aller convertir ces billets en grandes coupures de 100, 200 et 500 euros… au Casino. Dans l’établissement, Madame se plaint que son petit sac à main ne ferme pas à cause des liasses et se dirige vers les caisses où elle demande si elle peut procéder à la conversion des billets. Sa demande est rejetée et la famille se dirige donc vers les machines à sous pour mettre leur plan à exécution.

Lors du contrôle de sécurité, les agents repèrent immédiatement l’énorme somme d’argent et gardent sans hésiter un œil sur la famille italienne. Une fois dans la salle, les trois suspects optent pour une technique simple : miser jusqu’à 500 euros (le maximum autorisé par les machines sans contrôle d’identité ou carte de joueur), annuler le jeu, demander un ticket de remboursement en cash et ainsi récupérer de plus gros billets aux caisses en sortant. Une technique répétée plus de 30 fois à la suite, pour la somme d’environ 15 à 18 000 euros.

Avec un tel comportement de jeu, le surveillant général n’a plus de doutes sur l’anormalité de la situation et appelle la sûreté publique, tout en invitant la famille à quitter le Casino. À la sortie, le couple, seul en possession des tickets de remboursement, est arrêté et immédiatement emmené au poste de police pour être entendu.

Au commissariat, le constat est net et précis : le chef d’entreprise est arrêté avec 57 020 euros sur lui et sa compagne avec 14 965 euros, dont 24 billets de 200 euros, 115 billets de 100 euros et plusieurs centaines de billets de 50 euros. Soit un total de près de 30 000 euros de billets de grande valeur.

De l’argent non déclaré et du blanchiment par dissimulation

Après le renvoi de la comparution immédiate des trois accusés aux casiers vierges et de la détention provisoire du père, la famille a été jugée ce vendredi 6 septembre. Le Tribunal leur reproche les deux infractions suivantes : le manquement à l’obligation déclarative d’argent liquide d’une valeur de plus de 10 000 euros par personne ainsi que le blanchiment du produit d’une infraction à hauteur de 15 à 18 000 euros.

Lorsque le Parquet demande pourquoi ils possèdent autant de liquide, le chef d’entreprise répond que cet argent provient des paiements des commerçants et clients avec qui il travaille pour sa glacerie et qui ne souhaitent pas régler autrement. Son fils et sa compagne, qui travaillent également dans cette entreprise familiale, confirment cette information.

À la question « pourquoi ne pas avoir déclaré tout cet argent en venant à Monaco ? », le père répond qu’il pensait que le maximum autorisé était entre 10 et 15 000 euros par personne. Les deux autres prévenus, eux, répondent qu’ils ne savaient pas qu’il fallait déclarer son argent liquide.

Enfin, lorsque le Président du Tribunal demande pourquoi avoir voulu convertir cet argent au Casino plutôt que dans une banque, l’homme répond qu’il est difficile de convertir de l’argent dans les banques italiennes sans procédure, que ce serait plus simple au Casino et qu’il ne comptait pas demander de justificatif dans le but de volontairement dissimuler cet argent.

À cela, le juge rappelle que le Casino de Monte-Carlo ne rend plus de grandes coupures mais bien les mêmes billets joués, soit des billets 20 euros qui sont le maximum qu’accepte une machine et qu’il n’aurait donc jamais obtenu les billets qu’il souhaitait.

Le verdict du Tribunal

Pour ces infractions, le Procureur a demandé lors de ses réquisitions : 1 mois de prison avec sursis comme peine symbolique pour le fils, 4 à 5 mois de prison avec sursis ainsi qu’une amende à hauteur de 50% de la somme confisquée pour la compagne (environ 7 000 euros), et enfin, 1 an de prison avec sursis donc 1 à 2 mois ferme ainsi qu’une amende à hauteur de 50% de la somme confisquée pour le père (environ 28 500 euros).

Après délibération, la juridiction monégasque a reconnu les trois prévenus coupables de la totalité des infractions et a finalement prononcé le verdict suivant : 1 mois avec sursis pour le fils, 5 mois avec sursis ainsi que 5 000 euros d’amende pour la compagne et 15 mois avec sursis ainsi que 15 000 euros d’amende pour le père. Le Tribunal a également ordonné la confiscation de la totalité des sommes saisies.

